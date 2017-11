Thẩm phán vi phạm giao thông, trình báo bị cướp xe: Chủ quản lên tiếng

Trước đó, một số cơ quan báo chí đưa tin về việc một thẩm phán làm việc tại huyện ngoại thành Hà Nội, sau khi vi phạm giao thông trên Đại lộ Thăng Long đã không hợp tác với lực lượng CSGT, bỏ phương tiện tại điểm vi phạm rồi đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo bị cướp xe.

Cụ thể, trao đổi với báo chí về việc này, Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, xác nhận có sự việc một người đàn ông tự xưng là thẩm phán ở huyện Quốc Oai vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm xe máy trên Đại lộ Thăng Long. Khi bị CSGT lập biên bản xử lý, người này không ký vào biên bản vi phạm nhưng lại đến cơ quan công an trình báo bị cướp giả danh công an lấy mất xe máy.

Về sự việc này, lãnh đạo Đội CSGT số 11 (PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết vào khoảng 15 giờ 50 ngày 7-11, tổ công tác thuộc đội làm nhiệm vụ ở gần hầm cầu vượt đường 70 (quận Nam Từ Liêm) phát hiện người đàn ông trung tuổi điều khiển phương tiện chạy theo hướng Hòa Lạc về trung tâm TP Hà Nội đi vào đường cấm xe máy.

Tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra, lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy bất hợp tác với lực lượng chức năng, không khai báo danh tính cũng như không đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm mà bỏ lại phương tiện là chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Y2 - 1045 rồi rời đi. Ngay sau đó, Đội CSGT số 11 đã bàn giao chiếc xe máy của người điều khiển vi phạm cho Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.