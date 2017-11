Thêm nguồn lực để TP HCM bứt phá

Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM:

Đóng góp nhiều hơn cho trung ương

TP HCM được cơ chế riêng để phát triển thì không chỉ có điều kiện để chăm lo cho một đô thị lớn mà còn càng tăng trách nhiệm với trung ương, tạo nguồn để có thể đóng góp nhiều cho trung ương.

Để bứt phá nhanh hơn, TP sẽ phải soát xét lại về cơ cấu nguồn thu, để từ đó tạo nguồn vốn bổ sung cho quỹ đầu tư phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội. Đặc biệt, TP HCM là một TP đông dân với tình hình tội phạm phức tạp, điều kiện an sinh xã hội, khám chữa bệnh, đi lại… đều là vấn đề cấp thiết nên TP sẽ lấy đó làm trọng yếu. Bên cạnh đó, sẽ có những chương trình trọng điểm để kêu gọi đầu tư, bổ sung thêm một kênh nữa cho nguồn chăm lo an sinh xã hội chứ không lệ thuộc vào nguồn thu phí, lệ phí.

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM:

Cơ chế riêng cho TP HCM là tất yếu!

Trung ương cần phân cấp, ủy quyền cho TP, phân cấp cho HĐND TP để quyết định những vấn đề trong việc cấp phép, thẩm định dự án, chủ trương đầu tư... để làm sao TP huy động và phân bổ sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất. TP HCM là nơi cần có sự phân bổ để tạo ra được của cải, tạo tiền nhiều hơn để hỗ trợ các địa phương khác.

Ngoài ra để có vốn đầu tư hạ tầng, tôi đã đề nghị TP nên mạnh dạn kiến nghị trung ương cho chuyển đổi mục đích sử dụng của hơn 118.000 ha đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị. Song song đó, TP cần có chính sách đột phá trong sử dụng đất đai cho mục tiêu phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sử dụng đất có hiệu quả hơn, giảm khiếu kiện, khiếu nại liên quan đất đai và nhà nước thu được tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Đại biểu ĐẶNG THUẦN PHONG (Bến Tre):

Không thể dàn đều nguồn lực

Tôi ủng hộ TP HCM - đầu tàu kinh tế của đất nước - có một cơ chế riêng để phát triển, đóng góp cho đất nước trong hoàn thiện cơ chế, phát triển kinh tế… Khi TP HCM trở thành TP đầu tàu đủ lực, sẽ kéo các đô thị khác cùng phát triển. Chúng ta không thể dàn đều nguồn lực như trước nữa mà phải tập trung cho những nơi có năng lực thật sự, để từ đó kéo chuyển, tạo được bước phát triển mới cho đất nước.

Cũng đừng có quan điểm rằng TP HCM xin cơ chế là ưu ái thì nhiều địa phương khác cũng có đề xuất tương tự. Bởi vì, cơ chế này tạo đầu tàu kéo các toa chứ không phải là tạo đặc quyền, đặc lợi cho từng địa phương. Ai cũng muốn xin cơ chế riêng sẽ tạo ra cát cứ, buông bỏ đi sự chỉ đạo của đất nước và như thế là không phù hợp.

PH.NHUNG - TR.HOÀNG ghi