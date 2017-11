Thừa Thiên – Huế: Nguy cơ nước sông lên báo động 3 trở lại

07/11/2017 09:13

Công điện sáng 7-11 nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên gây mưa to, đến rất to. Đến 6 giờ sáng nay, sau khi đạt đỉnh, mực nước trên các sông ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuống chậm nhưng vẫn dao động ở mức cao. Sông Hương tại Kim Long là 2,68 m, trên báo động 2 là 0,68 m; sông Bồ là 3,94 m, trên báo động 2 là 0,94 m. Hiện nay đang có mưa to, mực nước trên các sông có khả năng lên lại, ở mức báo báo động 3 hoặc cao hơn.



Nhà dân ở một số vùng thấp trũng tại Thừa Thiên – Huế đang bị ngập

Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, yêu cầu các địa phương tiếp tục di dời dân ở các vùng thấp trũng, nguy hiểm; đề phòng lũ ống, lũ quét. Đồng thời bố trí lực lượng ứng cứu kịp thời.

Theo thống kê, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ lụt đã làm cho trên 70.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,2-0,8, có nơi ngập sâu đến 1,5 m. Trong đó, TP Huế có đến 45.000 nhà, ở thị xã Hương Trà là 7.500 nhà, huyện Quảng Điền có khoảng 2.320 nhà, huyện Phú Lộc có 6.747 nhà, Phú Vang có 3.124, Phong Điền khoảng 1936 nhà.

Mưa lũ đã làm 6 người chết, trong đó thương tâm nhất là trường hợp cháu bé Hồ Phi Ấn, 4 tuổi, trú tại xã Phong An,huyện Phong Điền bị nước lũ cuốn trôi trong khi cả gia đình bận dọn nhà chạy lũ, không để ý đến con. Ngoài ra, có trường hợp cháu bé Lê Huỳnh Lam Bình (4 tuổi), ở trọ cùng cha mẹ tại phường Thủy Dương (Hương Thủy) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ngoài ra, địa phương này cũng có 3 người mất tích, hiện lực lượng chức năng cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm.

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế như đường Hồ Chí Minh, QL49A bị sạt lở nặng. Tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường QL1A bị ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Ngoài ra, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng hạ du sông Bồ cũng bị thiệt hại nặng do cá bị chết, nước lũ cuốn trôi.





Q.Nhật