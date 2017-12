Việc xử lý ông Đinh La Thăng "được làm rất thận trọng"

09/12/2017 13:36

Ngày 9-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW), về việc ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 8-12.

Theo ông Vũ Quốc Hùng, việc xem xét kỷ luật, khởi tố và bắt giam ông Đinh La Thăng đã được Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan làm rất thận trọng. Điều này cho chúng ta thấy rằng "Quân pháp bất vị thân".

Ông Hùng cho rằng việc ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt giam là một tin không vui đối với tất cả chúng ta. "Không vui với tổ chức Đảng, không vui với những cán bộ từng làm việc với ông Thăng, những đồng chí từng sát cánh với ông ấy ở những cương vị lãnh đạo rất cao"- ông Hùng nói.

Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTW nhắc lại thời kỳ ông từng làm việc với ông Đinh La Thăng khi ông Thăng còn làm công tác đoàn ở Tổng công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà. Thời điểm đó, ông Hùng cũng tham gia vào công cuộc kêu gọi thanh niên góp sức xây dựng nhà máy thủy điện Sông Đà, nên ông có biết về chặng đường đi lên của ông Đinh La Thăng. Bản thân ông Hùng rất vui mừng khi một cán bộ đoàn đã phấn đấu, giữ những cương vị rất cao ở Trung ương.

"Một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, sau đó tham gia vào Trung ương và gặt hái được những thành công nhất định trên các cương vị lãnh đạo, nhưng cuối cùng đã không giữ được mình, đã phạm sai lầm"- ông Vũ Quốc Hùng cho hay. Theo ông Hùng, một cán bộ giữ chức vụ cao lại càng phải răn mình, phải tu dưỡng thường xuyên, nếu không giữ được điều đó thì rất đáng tiếc.

Việc một Ủy viên Trung ương bị khởi tố, bắt giam, ông Hùng đánh giá công cuộc chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng đã mạnh lên hơn bao giờ hết. "Việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ không có vùng cấm, mọi đảng viên đều bình đẳng trước pháp luật. Quân pháp bất vị thân. Chúng ta luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, bỏ qua tình cảm và những điều có thể chi phối đến việc này"- nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTW nhấn mạnh.

Ông Đinh La Thăng thời kỳ giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT

Theo ông Hùng, vụ việc xử lý ông Đinh La Thăng khẳng định rằng những cán bộ đảng viên dù ở cương vị nào, là ủy viên Bộ Chính trị, hay ủy viên TW Đảng, hoặc đứng đầu một bộ, ban, ngành nhưng làm trái quy định của Đảng, chỉ đạo, điều hành không đúng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân thì cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTW cho rằng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn rất lâu dài và còn rất phức tạp, cần sự vào cuộc của tất cả các tổ chức Đảng và người dân.

* Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên UBTVQH, về việc cho thôi đại biểu QH đối với ông Đinh La Thăng - ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Chiều cùng ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc này thực hiện theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8-12 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8-12 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đinh La Thăng.

Cơ quan CSĐT và Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đang điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng. Một là, vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỉ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Hai là, vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan đến dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 ngày 7-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: ông Đinh La Thăng dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho PVN và những cơ quan, đơn vị từng giữ cương vị lãnh đạo nhưng ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ; ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân ông Đinh La Thăng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Sau đó 3 ngày, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.

Bài-ảnh: Tấn Phong