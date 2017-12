Vụ 3 người tử vong ở Thủ Đức: Nợ 30 triệu đồng, chồng giết vợ con rồi tự tử

13/12/2017 12:12

Ngày 13-12, Công an quận Thủ Đức cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tiếp tục làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong tại nhà riêng trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.



Ba nạn nhân tử vong được xác định, gồm: ông Nguyễn Văn L. (SN 1968), bà Lê Thị Kim L. (SN 1973, là vợ ông L.) và em Nguyễn Thanh N. (SN 2002, con của ông L.– bà L., đều ngụ quận Thủ Đức).



Hiện trường vụ 3 người chết thương tâm ở quận Thủ Đức

Theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm hiện trường vụ việc không thấy có tác động từ người lạ vào hiện trường, do đó khả năng là không khởi tố vụ án hình sự. Bước đầu xác định nguyên nhân có thể do nợ số tiền khoảng 30 triệu đồng không có khả năng chi trả, người chồng đã đầu độc vợ con rồi treo cổ tự tử.



"Hiện công an quận đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ việc. Ban đầu xác định đây là một vụ tự tử, không có chuyện gia đình này tham gia vào sàn Bitcoin dẫn đến nợ nần như một số thông tin bịa đặt trên mạng”- nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức cho hay.



Theo điều tra bước đầu, sáng 12-12, Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo chết người tại căn trong hẻm 78 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Ngay lập tức lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện ông L. tử vong trong tư thế treo cổ. Riêng bà L. và em N. tử vong miệng có sùi bọt nằm trên giường.



Kết quả giám định bước đầu cho thấy trong cơ thể của 3 nạn nhân đều chứa chất hóa học có độc tố cao.



Theo nhận định ban đầu, có khả năng ông L. đã cho vợ con uống loại hóa chất có độc tố trên vào đêm 11-12. Có một nghi vấn là thời điểm mẹ con bà L. uống thuốc chưa tử vong thì ông L. có tác động dẫn đến cái chết thương tâm của 2 người này. Ngoài ra, trong cơ thể ông L. cũng chứa hóa chất có độc tố tương tự nhưng không đủ gây tử vong thời điểm đó. Khoảng 4 giờ sáng 12-12, ông L. còn mở cửa cho cha vợ ở chung nhà đi uống cà phê rồi mới vào phòng treo cổ tự tử.

Được biết, ông L. làm công nhân, còn bà L. bán quán ăn ở vỉa hè gần nhà. Dù nghèo nhưng cuộc sống gia đình ông L. – bà L. rất hạnh phúc, chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 vợ chồng thường xuyên đi vay mượn tiền hàng xóm để trả nợ.

"Hôm trước, bà L. còn nói với tôi nếu không trả hết số nợ này thì chỉ có đường chết. Tôi nghĩ bà ấy nói đùa, không ngờ xảy ra chuyện đau lòng như trên"- hàng xóm bà L. tiết lộ.



Tin - ảnh: SỸ HƯNG