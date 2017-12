Vụ chồng bị giết chôn xác dưới nhà 7 năm: Vợ ly hôn, gia đình ngóng con về

07/12/2017 14:40

Ngày 7-12, phóng viên Báo Người Lao Động tìm về căn nhà của anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, ở Tổ dân phố Diêm Trung, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) – là nạn nhân bị bạn sát hại rồi chôn xác 7 năm dưới nền nhà vừa mới phát hiện gây chấn động dư luận tỉnh Quảng Bình.



Trước căn nhà của anh Dũng những tiếng khóc đau đớn của người thân xen lẫn với những tiếng người xì xầm, bàn tán vụ việc đau lòng trong những ngày qua khiến không khí càng thêm buồn bã. Gặp chúng tôi, khuôn mặt của những người thân nạn nhân bày tỏ sự hụt hẫng, đau buồn đến tột độ khi 7 năm ròng mong ngóng tin tức của anh.

Trò chuyện với chúng tôi, Bà Th. (mẹ anh Dũng) với vẻ mặt thất thần và nói rằng đến giờ đây vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra với con mình. Cố lấy hết bình tĩnh, bà Th cho biết trước khi Dũng mất tích thì anh là một kỹ sư thủy lợi và từng làm cho một doanh nghiệp tại địa phương nhưng không bao lâu thì nghỉ việc.

Ở nhà một thời gian đâm ra nhàm chán, anh Dũng xin phép gia đình đi thuê phòng trọ rồi làm phụ quán cà phê trên đường Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới). "Tính Dũng hiền lành, con nó nói đi làm phụ quán cà phê thì tui cũng biết rứa nhưng sau đó không thấy về nhà hay liên lạc gì với gia đình thì lo lắm, chúng tôi đã tổ chưc tìm kiếm rồi báo công an nhưng vẫn không có tin tức gì" – bà Th, nói.

Sau khi bỗng nhiên mất tích gia đình anh Dũng ai cũng đinh ninh rằng nạn nhân đã bỏ đi làm ăn xa ở một nơi nào đó nhưng chưa trở về. "Năm mô cũng rứa, cứ đến tết là tui lại ngóng con về, thỉnh thoảng nghe tin có người gặp con đang làm ăn ở nước ngoài tui cứ đinh ninh con còn khỏe mạnh, chứ ai nghĩ cơ sự như ri" – nói xong bà Th. nghẹn giọng bật khóc.



Theo thông tin phía gia đình cung cấp, những ngày đầu anh Dũng mất tích, không liên lạc, vợ anh Dũng có đến quán cà phê tại số 48 – Trường Chinh để hỏi tin tức chồng. Tại đây vợ nạn nhân có gặp đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng (nghi can sát hại anh Dũng) nhưng khi hỏi về chồng thì đối tượng bình tĩnh trả lời "Không biết, anh Dũng đi đâu không rõ".

Sau thời gian không có tin về chồng, vợ anh Dũng đã làm thủ tục ly hôn. Sau thông báo tìm người theo thủ tục, TAND TP Đồng Hới tuyên bố anh Dũng mất tích và cho phép ly hôn vắng mặt. Được biết anh Dũng có một người con trai học lớp 7 và đang sống với mẹ.

Nói về sự việc vừa qua, anh B.N.T. (em trai nạn nhân) cho biết vì anh Dũng đã 7 năm "bặt vô âm tín" nên khi nghe tin phát hiện hài cốt nơi anh trai từng sống, bằng linh cảm nào đó anh đã tức tốc đến tìm hiểu đồng thời trình báo với công an.

Anh T. cho hay trước đó anh có biết anh trai mình thuê phòng tại quán cà phê số 48 – Trường Chinh và ở cùng một người đàn ông khác tên là Hùng. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành lấu mẫu ADN từ mẹ ruột nạn nhân Dũng để xét nghiệm, còn gia đình cũng đang chờ làm thủ tục để sớm đưa thi hài anh Dũng về mai táng tại nghĩa trang của địa phương.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, anh Lê Xuân Quang (trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn Luỳnh (đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để kinh doanh giải khát. Lúc 17 giờ 30 phút ngày 3-12, anh Quang thuê nhân công tiến hành đào tu sửa nền nhà. Lúc đào nền nhà sâu xuống khoảng 30 cm thì các nhân công phát hiện một tử thi đã phân hủy.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Hới và Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các phòng, ban chức năng tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm và điều tra và xác định đây là một vụ án mạng. Sau 2 ngày tiến hành điều tra, Phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào đầu tháng 6-2010, qua người quen giới thiệu, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng ở số nhà 48 - đường Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá. Bức xúc vì bị anh Dũng đánh, Hùng đã dùng thanh song giường đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau, sau đó dùng tay đè anh xuống nền nhà cho đến chết.

Sau khi gây án, đối tượng sang nhà hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, kéo giường ngủ ra và đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Hùng mua xi măng về trám lại để che đậy dấu vết và ở lại ngôi nhà này khoảng 10 ngày rồi trả phòng trọ và bỏ đi nơi khác.





