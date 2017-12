Vừa gửi đơn tố cáo, gia đình bị hàng chục côn đồ khủng bố

14/12/2017 14:50

Từ đêm 12 đến ngày 13-12, gia đình chị Trần Thị Ngọc Trang (SN 1983, trú tại tổ dân phố 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị một nhóm côn đồ kéo đến "khủng bố" khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Theo chị Trang, ngày 11-12, chị Trang gửi đơn tố cáo sự việc chồng mình là anh Trần Ngọc Bảo, bị hành hung dẫn đến thương tích đến nhiều cơ quan là UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku và Công an phường Ia Kring.

Nhóm côn đồ mang loa di động, nhảy nhót trước sân nhà

Tuy nhiên, khi đơn được gửi đi thì lúc 22 giờ 30 phút đêm 12-12, một nhóm thanh niên đến nhà đập cửa, gọi anh Bảo ra ngoài nhưng anh Bảo không ra. Sau đó, hàng chục thanh niên kéo đến kê bàn nhậu trước sân nhà rồi mang loa di động tới hướng vào nhà chị mở hết công suất và bắt đầu nhảy nhót la hét. Các thanh niên này còn thay nhau tiểu tiện vào cửa nhà chị Trang. Tất cả các hành vi này đều được camera an ninh của gia đình chị Trang quay lại. Trong số này anh Bảo nhận ra người đã hành hung mình những ngày trước.



Một phần nhóm côn đồ nhảy nhót, tiểu tiện trước cửa nhà được camera ghi lại

Quá lo sợ, chị Trang đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP. Pleiku. Nhưng khi các lực lượng này và công an phường có mặt thì các đối tượng này vẫn không giải tán mà đi lên xe ô tô, xe máy đi lòng vòng qua lại trên đoạn đường trước nhà chị Trang. Đến khoảng 4 giờ sáng 13-12, các đối tượng còn mua nhiều bó nhang tới đốt trước cửa nhà. Chỉ đến khoảng 7 giờ sáng khi quá đông người xem, các đối tượng này mới tản đi.

Cửa sắt nhà chị Trang bị đâm thủng

Sau khi xảy ra vụ việc, do lo sợ tính mạng bị đe dọa, anh Bảo phải đưa các con đến ở nhờ nhà người thân. "Hiện gia đình tôi vô cùng hoang mang, lo sợ. Những người dân trong khu phố cũng sợ hãi vì nhóm thanh niên này rất đông và hung hãn. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để người dân sớm yên tâm".



Theo chị Trang, nguyên nhân có thể là do tối 19-11, anh Bảo chứng kiến vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô trước nhà. Thấy một xe bốc khói, tài xế không thoát ra ngoài được nên anh Bảo chạy lại mở cửa giúp người này ra ngoài thì bị một thanh niên tới chửi bới. Tiếp đó, có hai thanh niên trên hai xe đang xô xát, anh Bảo căn ngăn thì bị một người khác đòi đánh.



Sau đó, anh Bảo trở về quán nhậu bên cạnh nhà uống bia với bạn bè thì thanh niên tên T.C đến uống bia và bắt tay giảng hòa. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 giờ sau, một nhóm thanh niên khoảng 6-7 người trong đó có người tên T.C xông đến bàn anh Bảo dùng nhiều hung khí đánh anh Bảo tới tấp.

Phát hiện chồng bị đánh, chị Trang vội kéo vào nhà hàng xóm khóa cửa lại. Khi cửa vừa kéo xong, chị Trang nghe có tiếng như tiếng súng nổ bắn về phía cửa sắt, sau đó có thêm tiếng như tiếng súng nổ khác. Nhóm thanh niên còn vây lấy căn nhà anh Bảo đang tránh mặt. Phải 2 giờ sau, nhóm thanh niên này di chuyển, gia đình mới đưa anh Bảo đi cấp cứu bằng cửa sau. Chị Trang cho biết sáng hôm sau, chị có nhặt được 2 vỏ đạn bằng đồng.

Hai vỏ đạn chị Trang nhặt được trong tối chồng mình bị đánh

Tại bệnh viện, anh Bảo bị rách mắt phải khâu 10 mũi, trên đầu có nhiều vết sưng. Sau đó anh Bảo đi khám tại TP. Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đều được các bác sĩ chẩn đoán mắt phải bị tăng nhãn áp gấp đôi bình thường, 2 hốc mắt có máu bầm, dập 2/3 nhãn cầu và rơi thủy tinh thể mắt phải. "Các bác sĩ nói rằng mắt tôi giờ không thể chữa được, lo lắng quá nên gia đình tôi đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để đi Singapore chữa trị. Hiện tại vẫn đang được hẹn tái khám" - anh Bảo lo lắng.



Lãnh đạo công an phường Ia Kring, TP Pleiku, xác nhận có vụ việc một nhóm côn đồ kéo đến nhà dân quậy phá tối 12 rạng sáng ngày 13. Vụ việc đã được báo cáo lên Công an TP Pleiku.

Trong khi đó, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND phường I‎a Kring, cho biết đã nắm được sơ bộ vụ việc. Vụ việc đã chuyển giao công an TP Pleiku tiến hành xử lý. Về phía công an phường đã đến trấn an gia đình và tăng cường tuần tra xem nhóm côn đồ có quay lại hay không. "Mình nghe công an báo lại sau khi nhận tin báo, anh em công an phường và lực lượng cảnh sát 113 có xuống, lúc đó có nhóm thanh niên ngồi nhậu, mở loa to nhưng khi công an xuống thì nhóm này rời đi" - ông Hùng nói.

Theo nguồn tin từ Công an TP Pleiku, trong buổi giao ban sáng 13-12, Trưởng Công an TP Pleiku đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc điều tra.



Chí Phong