Vượt sóng dữ cứu cháu bé nguy kịch trên xã đảo

23/11/2017 22:49

Vào khoảng 2 giờ cùng ngày, cháu Phúc được người nhà đưa vào trạm xá xã Tân Hiệp cấp cứu do bị sốt cao và nôn. Tuy nhiên, bệnh tình cháu không thuyên giảm, lên cơn co giật và suy yếu trầm trọng. Lúc này, khu vực đảo Cù Lao Chàm đang bị cô lập do ảnh hưởng của gió mùa, sóng cao 3-4 m, không một phương tiện nào trên đảo có thể rời bến để đưa cháu vào đất liền chữa trị. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng ra đảo cứu nạn.



Cháu Trần Hữu Phúc được đưa vào TP Đà Nẵng chuyển viện cấp cứu (Ảnh do Danang MRCC cung cấp)





B.Vân