5 năm theo gã thợ sơn

11/03/2017 07:15

Gần 5 năm rong ruổi theo các công trình xây dựng vừa để kiếm sống, vừa che giấu thân phận kẻ trốn truy nã, cuối cùng Lê Thành Tâm (38 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) cũng bị trinh sát tầm nã lần ra.

* Đánh người rồi bỏ trốn

Giở tập hồ sơ truy nã đối với Lê Thành Tâm, một cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vào trưa 22-7-2012, anh Đào Quang Hưng (ngụ tỉnh Bình Dương) đến một nhà hàng ở TP.Biên Hòa dự đám cưới người bạn. Sau tiệc cưới, anh Hưng được bạn cùng quê là Trần Lê Lợi rủ về phòng trọ ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) chơi. Sau đó, cả hai ra quán nhậu ở KP.1, phường Tam Hòa “làm tiếp tăng 2” cùng một số bạn học cũ, trong đó có Lê Thành Tâm. Cả nhóm bạn ngồi nhậu được khoảng 15 phút thì giữa Tâm và anh Hưng xảy ra mâu thuẫn, anh Hưng ra lấy xe về thì bị Tâm dùng cây sắt đánh gây thương tật tỷ lệ 22%.

Bị đánh gây thương tích, anh Hưng đã gửi đơn đến cơ quan công an yêu cầu xử lý hình sự đối với Tâm. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Tâm đã đủ cơ sở xử lý hình sự nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khi hồ sơ vụ án được xác lập, quyết định khởi tố bị can được Viện Kiểm sát phê chuẩn thì Tâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

* Nhiều lần mất dấu gã thợ sơn

Bẵng đi gần một năm, trong lúc hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích đang được Công an TP.Biên Hòa thụ lý thì cuối tháng 5-2013, cán bộ trinh sát của Công an thành phố nhận được thông tin một người em trai của Tâm đang trú ngụ tại KP.5A, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) và Tâm đã từng đến đây ở.

Tìm đến nhà anh Lê Thành Tuệ (em trai Tâm), trinh sát được anh Tuệ cung cấp thông tin vào năm 1983, sau khi cha mất trong một chuyến đi biển, mẹ của anh đã đưa 2 anh em từ Nghệ An vào xã Hiếu Liêm sinh sống. Đến năm 1989, mẹ cũng mất nên anh em Tâm được người chú ngụ ở phường An Bình (TP.Biên Hòa) rước về nhà nuôi. Sau đó, anh em Tâm đến ở với ông bà nội tại KP.5A, phường Long Bình. Năm 1997, Tâm theo nghề thợ sơn nước sống “nay đây mai đó” với các công trình xây dựng nên từ đó ít khi về nhà. Dù không biết rõ địa chỉ của Tâm, nhưng anh Tuệ suy đoán đối tượng chỉ sống quẩn quanh ở các địa phương lân cận TP.Biên Hòa để làm thợ sơn nước kiếm sống.

“Thông tin anh Tuệ cung cấp thể hiện khá rõ về cuộc sống của Tâm từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng điều quan trọng nhất là manh mối về đối tượng trong quá trình trốn truy nã lại còn rất mờ mịt” - cán bộ trinh sát cho biết.

Sau gần một năm tìm kiếm đối tượng không có kết quả, vào ngày 31-5-2013, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Lê Thành Tâm và chuyển hồ sơ vụ việc cho PC52 tổ chức truy tìm.

Cùng với trinh sát Công an TP.Biên Hòa, các trinh sát tầm nã của PC52 đã lục tìm tất cả thông tin về đối tượng Tâm, từ chỗ ở, công việc làm và những mối quan hệ của đối tượng để xác minh, truy bắt.

Liên tục rà soát các địa bàn mà Tâm đã từng đặt chân đến trong nhiều năm, các trinh sát tầm nã vẫn không thu thập được bất kỳ manh mối nào. Đến cuối năm 2016, PC52 nhận được tin Tâm đang làm công nhân ở quận 2 (TP.Hồ Chí Minh). Nhanh chóng liên hệ với công an địa phương, trinh sát được biết Tâm đang tạm trú tại một khu chung cư ở phường Bình An, quận 2 để đi làm công nhân. Rà soát nhanh các địa chỉ nghi đối tượng trú ngụ, trinh sát đã xác định Tâm ở một căn hộ thuộc lầu 6, khu chung cư C, đường Trần Não, phường Bình An.

Khoảng 18 giờ ngày 19-12-2016, sau khi đã theo dõi, xác định Tâm đang có mặt tại căn hộ chung cư, tổ trinh sát tầm nã PC52 với sự hỗ trợ của các trinh sát thuộc Bộ Công an tiếp cận, đọc lệnh bắt giữ Lê Thành Tâm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt tại đây.

Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)