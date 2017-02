Sang Lào tóm kẻ vượt ngục, trốn truy nã gần 20 năm

19/02/2017 17:46

Đối tượng Lỳ Bá Chày bị bắt giữ sau gần 20 năm trốn nã.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, khi vừa tròn 20 tuổi, Chày (SN 1975, trú xã Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An) trong lúc đi qua nhà ông Hờ Chồng Hớ (trú cùng bản) nhìn thấy cả gia đình đều đi vắng nên đã đột nhập nhà lục soát lấy trộm tài sản gồm: 1 vòng đeo cổ bạc, 2 dây thắt lưng bạc, 2 nén bạc, 5m vải hoa và 6 bát thuốc phiện, 1 bát nhựa cây.

Sau khi trộm được số đồ trên, Chày mang qua nhà anh ruột Lỳ Bá Lữ (ở trung tâm huyện Kỳ Sơn) để gửi. Mấy ngày sau, Chày mang 2 bát thuốc phiện đi bán cho một đối tượng trong huyện với giá 4,4 triệu đồng rồi tiếp tục mang tiền sang gửi tại nhà anh trai.

Biết hành vi tàng trữ thuốc phiện là bất hợp pháp nên Lỳ Bá Lữ đã đưa số thuốc phiện còn lại cùng 4,4 triệu đồng đến cơ quan công an giao nộp, khai nhận toàn bộ sự việc. Năm 1998, Chày bị bắt giữ và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 13 năm tù giam với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong thời gian thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an), nhân lúc đi lao động, Chày đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại để vượt rào bỏ trốn. Ngày 31.8.2009, Cục V26 Bộ Công an (nay là Tổng cục VIII - Bộ Công an) xác lập Chuyên án C2 để huy động lực lượng, phương tiện tổ chức xác minh, truy bắt Chày nhưng vẫn chưa đạt kết quả.

Sau khi trốn trại, Chày đã bỏ trốn sang nước bạn Lào sinh sống, tại đây nhằm che giấu thân phận thật của mình Chày đã thay tên đổi họ thành Xẹo May Lỳ, nhập quốc tịch Lào, lấy vợ Lào và có 5 người con. Lỳ tham gia nhóm những phần tử hoạt động phức tạp của người Lào tại tỉnh Bôlykhămxay.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10.2016, tổ công tác do Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Nghệ An sang làm việc với Công an tỉnh Bôlykhămxay và xác định chính xác nơi lẩn trốn của Lỳ Bá Chày là bản Thông My Cay, huyện Viêng Thoong (cách thị trấn Viêng Thoong khoảng 180km).

Ngày 13.2, nhận định thời cơ đã chín muồi, một tổ công tác gồm 7 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Nghệ An lên đường sang nước bạn Lào để phối hợp với Công an huyện Viêng Thoong, Công an tỉnh Bôlykhămxay truy bắt đối tượng. Theo nhận định của tổ công tác thì Viêng Thoong - địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống nên nếu bắt Lỳ tại bản thì sẽ gặp sự phản đối và chống cự quyết liệt.

Sau khi họp, tổ truy bắt thống nhất sẽ “điều” đối tượng ra trung tâm xã mới bắt giữ. Chiều tối 14.2, chờ đối tượng ăn tối xong, khi Lỳ đi ra khỏi bản thì bị các cảnh sát bắt giữ. Sau khi đưa ra các chứng cứ và các tài liệu, đặc điểm nhận dạng, Lỳ mới cúi đầu khai nhận tên thật là Lỳ Bá Chày.

Ngay trong ngày 15.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Lỳ Bá Chày về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo và bàn giao cho Trại giam số 3, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Đức Chung (Công Lý)