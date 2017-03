Ed Sheeran sẽ vượt qua Adele?

08/03/2017 21:39

Với con số này (vẫn đang tiếp tục được tăng lên từng giờ), album “Divide” lọt vào tốp 3 album bán chạy nhất lịch sử nước Anh. Báo chí phương Tây nhận định album này có nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục của Adele.

Trong lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc trước đây, tốp 3 album bán chạy nhất nước Anh gồm có “25” của họa mi xứ sương mù Adele, “Be here” của Oasis với số lượng 800.000 bản và “Progress” của ban nhạc Take That với doanh số là 518.601 bản ghi âm.

Trong khi đó, ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, “Divide” đã tiêu thụ được 232.000 bản. Trong năm 2016, chưa có album nào đạt được con số này trong thời gian tuần đầu ra mắt. Đây chính là cơ sở để báo chí phương Tây tin rằng “Divide” của Ed Sheeran không chỉ là phát pháo khai hỏa của thị trường âm nhạc thế giới mà còn hứa hẹn là năm khán giả sẽ liên tục gọi tên anh. Với những bước tiến thuận lợi như “diều gặp gió” hiện nay, Ed Sheeran có nhiều cơ hội trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu cả 4 single (bài hát đơn) nằm trong tốp 4 bảng xếp hạng âm nhạc của Anh, gồm: “Shape of You”, “Castle On The Hill”, “Galway Girl” và “Perfect”. Trong ngày đầu tiên ra mắt trên trang mạng âm nhạc trực tuyến Spotify, album của Ed Sheeran đã đạt được lượng nghe khủng với 56 triệu lượt, vượt mặt cả album “Starboy” của rapper đình đám hiện nay là The Weeknd.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí trước đây, Ed Sheeran bày tỏ: “Adele là người duy nhất bán nhiều bản thu âm hơn tôi trong vòng 10 năm qua. Cô ấy là người mà tôi cần phải vượt qua về doanh số. Đó là một thử thách lớn bởi album mới nhất của cô ấy bán được đến 20 triệu bản. Nhưng nếu tôi không xem cô ấy là chuẩn mực, tôi sẽ không phát triển được”. Dường như chỉ còn một đoạn đường rất ngắn nữa thôi, Ed Sheeran sẽ đạt được mục tiêu của mình là vượt qua Adele.

Thụy Vũ (Theo Daily Mail)