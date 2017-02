Pax Thiên lịch lãm ở Campuchia cùng mẹ nuôi

19/02/2017 16:32

Kể từ lúc đệ đơn ly dị Brad Pitt, Angelina Jolie hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô cùng 6 con trải qua những ngày tháng ẩn dật, giới săn ảnh cũng khó chụp được họ. Nhiều tin đồn phủ quanh Angelina và Brad Pitt khiến người hâm mộ càng khó biết tình trạng thật sự của thần tượng mình thế nào.

Pax Thiên (bên trái) và mẹ nuôi Angelina cùng anh trai Maddox

Trong buổi quảng bá phim mới "First the killed my father" ở Siem Reap - Campuchia, Angelina đưa 6 con tham dự. Cô mặc đầm đen, cười rạng rỡ. Pax Thiên, Maddox, Shiloh và Knox chọn vest lịch lãm, Zahara và Vivienne chọn trang phục nữ tính.

"First the killed my father" là tác phẩm mới nhất của Angelina có sự hỗ trợ tích cực từ con trai lớn Maddox. Campuchia là quê hương của cậu bé này. Ngoài việc quảng bá phim, Angelina cũng đưa 6 con đến thăm Cung điện Quốc vương Norodom Sihamoni.

"Tôi muón phim không chỉ nói về chiến tranh mà còn là tình yêu gia đình và vẻ đẹp đất nước Campuchia. Thực sự, tôi muốn hiểu rõ những gì cha mẹ của con trai mình từng trải qua. Tôi muốn hiểu hơn về con trai mình cũng như đất nước này. Thằng bé nói với tôi nó sẵn sàng và muốn cùng làm việc. Nó đọc kịch bản, ghi chú..." - Angelina nói về Maddox.

Maddox đã đến thăm Đền Angkor một ngày trước đó và tỏ ra rất vui.

Angelina xinh đẹp với đầm đen

Bộ phim “First they killed my father” do Angelina Jolie dàn dựng theo cuốn hồi ký của Loung Ung, một người Campuchia sống sót dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (1975-1979), kể về sự tồn tại của cô khi còn là một đứa trẻ. Theo thống kê, 1,7 triệu người Campuchia đã chết trong nạn diệt chủng của Khmer Đỏ vì đói, bệnh tật và bị hành hình. Bộ phim “First they killed my father” được quay tại đền Angkor Wat hồi năm 2015-2016.

Ông Long Kosal, người phát ngôn của Apsara Authority - cơ quan giám sát quần thể đền Angkor Wat, bày tỏ niềm vui khi phim được chiếu ra mắt tại đây. “Là một người sống sót sau nạn diệt chủng của Khmer Đỏ, tôi vô cùng tự hào khi phim được chiếu tại đây. Phim sẽ gợi nhớ lại sự tàn bạo của Khmer Đỏ đối với người dân Campuchia. Đây sẽ là một bài học bổ ích cho các thế hệ trẻ” - ông bày tỏ.

“First they killed my father” là bộ phim thứ 4 do Jolie làm đạo diễn, sau “In the Land of Blood and Honey” (năm 2011), “Unbroken” (2015) và “By the Sea” (2015).

