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Bế mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu Cần Thơ

Thanh Hiệp

(NLĐO) - 15 tác giả sân khấu khu vực phía Nam đã có những trải nghiệm quý và trao đổi nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sáng tác.

Ngày 30-6, Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ đã khép lại với nhiều dư âm đẹp. 15 tác giả đến từ nhiều địa phương, không chỉ là dịp hoàn thiện bản thảo kịch bản mà còn là hành trình học hỏi, đối thoại nghề nghiệp và tiếp nhận những góp ý chân thành để mỗi tác phẩm đến gần hơn với giá trị nghệ thuật và đời sống.

Bế mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu Cần Thơ - Ảnh 1.

15 tác giả sân khấu khu vực phía Nam tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026

15 tác giả tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026 đã có dịp lắng nghe, học hỏi và hoàn thiện tư duy sáng tác. Những kinh nghiệm nghề nghiệp được chia sẻ và những góc nhìn mới được mở ra. Mỗi buổi trao đổi chuyên môn đều là cơ hội để các tác giả soi chiếu lại tác phẩm của mình.

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Những lời góp ý thẳng thắn nhưng đầy thiện chí giúp mỗi người nhận ra ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần điều chỉnh và con đường cần tiếp tục đi để nâng cao chất lượng sáng tác. 

Viết từ cuộc sống để trở về với cuộc sống. Một tác phẩm sân khấu không bắt đầu từ những câu chữ bóng bẩy mà bắt đầu từ cách nhìn cuộc sống. Người viết phải biết quan sát, biết lắng nghe những chuyển động của xã hội, những tâm tư của con người và từ đó tìm được câu chuyện xứng đáng để kể. 

Bế mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu Cần Thơ - Ảnh 2.

Tác giả Tăng Hoàng Thuận (trái) và NSND Giang Mạnh Hà

Điều đọng lại sau khi kết thúc Trại sáng tác không chỉ là những trang kịch bản được bổ sung, chỉnh sửa mà còn là tinh thần đồng hành giữa những người cầm bút và niềm tin về sân khấu Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để đổi mới nếu người viết luôn biết lắng nghe cuộc sống, trung thực với cảm xúc và không ngừng lao động sáng tạo.

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