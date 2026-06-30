icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Tìm kiếm
E-paper
Trang chủ Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Dịch vụ truyền thông
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.

Trong một thông điệp được đưa ra hôm 30-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẽ hoàn toàn tôn trọng các cam kết nếu Mỹ tiếp tục giữ vững cam kết đối với bản ghi nhớ hợp tác vừa đạt được thông qua sự trung gian hòa giải của Pakistan.

Viết trên X, ông Pezeshkian mô tả sự hiểu biết lẫn nhau là một quá trình hai chiều, nhấn mạnh Tehran sẽ đáp lại việc Washington tuân thủ bản ghi nhớ.

Ông nói thêm rằng Iran sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên lý trí và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời đáp trả dứt khoát những lời lẽ vô lý và những lời đe dọa không có căn cứ, theo IRNA.

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: IRNA

Theo Al Jazeera đưa tin chiều 30-6, Oman dường như đã ủng hộ Iran về vụ rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz thông qua tuyên bố mới từ Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Iran đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Pháp về việc hợp tác với Oman để rà phá bom mìn ở khu vực này. Tehran cho rằng chỉ mình họ chịu trách nhiệm về loại hoạt động này ở eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman tuyên bố “trách nhiệm đảm bảo eo biển và các tuyến đường vận chuyển quốc tế được công nhận không có bất kỳ mối nguy hiểm nào liên quan đến thủy lôi chủ yếu thuộc về Iran” theo bản ghi nhớ Mỹ-Iran.

Ông cũng khẳng định Oman sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực khu vực và quốc tế bất cứ khi nào được yêu cầu.

Song song đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng nói Iran và Oman đang có chung quan điểm về eo biển Hormuz, bao gồm sự cần thiết phải thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua eo biển này.

Ông Gharibabadi cho biết các cuộc đàm phán để chỉ định các tuyến đường được phép sẽ được tổ chức, lưu ý Iran và Oman đã nhất trí chỉ định các tuyến đường từ năm 1968.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào khác ngoài Iran được phép rà phá thủy lôi trong eo biển và chỉ có Iran.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố  bất kỳ hành vi báo vi phạm bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian với Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng của Iran.

Tin liên quan

Iran bác tuyên bố của ông Donald Trump, Israel sẵn sàng mở chiến dịch quân sự "ngay ngày mai"

Iran bác tuyên bố của ông Donald Trump, Israel sẵn sàng mở chiến dịch quân sự "ngay ngày mai"

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với phía Mỹ tại Doha - Qatar vào ngày 30-6 nhằm thúc đẩy nỗ lực đàm phán

Mỹ nói tiếp tục đàm phán, Iran dọa căn cứ Mỹ "hứng chịu địa ngục"

(NLĐO) - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn được lên kế hoạch bất chấp xung đột tiếp diễn.

NÓNG: Mỹ bất ngờ tấn công Iran sau vụ bắn tàu ở Hormuz

(NLĐO) - Quân đội Mỹ tuyên bố họ đã tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cũng như các trạm radar ven biển ở Iran.

Trung Đông Iran Oman Hormuz chiến sự trung đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo