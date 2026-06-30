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Sức khỏe

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Ngày 30-6, Bệnh viện An Bình TPHCM vừa tiếp nhận bệnh nhân là ông D., 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu kéo dài nhiều năm.

Theo lời kể, khoảng ba năm trước ông bắt đầu nhận thấy nước tiểu đôi lúc có màu đỏ, sau đó tình trạng xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện kiểm tra, ông nhiều lần ra chợ, hỏi hàng xóm để mua các loại thuốc Bắc, thuốc Nam và các bài thuốc truyền miệng với hy vọng cầm máu và "thanh nhiệt", vì cho rằng mình chỉ bị nóng trong người hoặc có sỏi đường tiểu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang - Ảnh 1.

Ekip phẫu thuật Bệnh viện An Bình TPHCM điều trị cho bệnh nhân

Chỉ đến khi xuất hiện mệt mỏi nhiều, tiểu khó và phải nhập viện cấp cứu, người bệnh mới được thăm khám đầy đủ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính và nội soi bàng quang cho thấy bệnh nhân bị ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển. Khối u đã xâm lấn ra ngoài bàng quang, lan vào tuyến tiền liệt, đồng thời chèn ép lỗ niệu quản bên trái gây ứ nước thận cùng bên và làm suy giảm chức năng thận.

Theo các bác sĩ, đây là giai đoạn bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều so với những trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ekip phẫu thuật tiến hành phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc kết hợp cắt tuyến tiền liệt và chuyển lưu nước tiểu nhằm loại bỏ toàn bộ tổn thương ung thư và bảo tồn chức năng thận còn lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát, chức năng thận cải thiện dần và hiện đã hồi phục ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ ung thư.

Theo ThS.BS Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Thận Tiết niệu Bệnh viện An Bình, cho biết tiểu máu là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của các bệnh lý đường tiết niệu. Mặc dù nguyên nhân có thể xuất phát từ viêm nhiễm, sỏi hoặc các bệnh lý lành tính khác, nhưng đây cũng là triệu chứng thường gặp của ung thư bàng quang và ung thư đường tiết niệu trên.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang - Ảnh 2.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường

Theo các chuyên gia, ung thư bàng quang nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể được điều trị bằng nội soi cắt u qua niệu đạo kết hợp theo dõi định kỳ, giúp bảo tồn bàng quang và duy trì chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khi khối u đã xâm lấn vào lớp cơ hoặc lan sang các cơ quan lân cận, người bệnh thường phải trải qua các cuộc phẫu thuật lớn như cắt bàng quang tận gốc, kèm theo hóa trị hoặc các phương pháp điều trị bổ sung khác.

Không nên tự ý điều trị

Các bác sĩ cũng cho biết hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư bàng quang. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu dài với một số hóa chất công nghiệp, nhiễm trùng tiết niệu mạn tính hoặc tuổi cao cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh. Đặc biệt, các triệu chứng như tiểu máu, dù chỉ xuất hiện một lần, tiểu buốt kéo dài, tiểu khó hoặc đau vùng hạ vị đều cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa tiết niệu.


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