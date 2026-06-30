Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH đề xuất nhiều nội dung mới liên quan hỗ trợ đóng BHXH, sổ điện tử, cách tính thời gian đóng và giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi. Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ tiền đóng BHXH bắt buộc cho một số nhóm

Dự thảo bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với một số nhóm tham gia BHXH bắt buộc, thay vì chỉ hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện như hiện nay.

Các nhóm được đề xuất gồm: người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; chủ hộ kinh doanh có đăng ký; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp không hưởng lương.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ.

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không tham gia BHXH tự nguyện

Dự thảo bổ sung người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vào nhóm không thuộc diện tham gia BHXH.

Theo đó, người từ đủ 15 tuổi chỉ được tham gia BHXH tự nguyện khi không thuộc diện bắt buộc và không đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội.

Điều chỉnh cách tính thời gian đóng BHXH có tháng lẻ; Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được quy đổi chi tiết hơn: 1-3 tháng: 0,25 năm 4-6 tháng: 0,5 năm 7-9 tháng: 0,75 năm 10-11 tháng: 1 năm

Quy định này nhằm tính toán sát thực tế hơn so với cách làm tròn hiện hành.

Sửa quy định ủy quyền nhận lương hưu

Dự thảo đưa ra hai phương án.

Phương án 1: bỏ quy định riêng về ủy quyền nhận lương hưu, thực hiện theo pháp luật dân sự.

Phương án 2: giữ nguyên quy định hiện hành, trong đó giấy ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng và phải được chứng thực.

Doanh nghiệp không có công đoàn được quyết định nghỉ dưỡng sức

Trường hợp đơn vị chưa có công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động được quyền quyết định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động.

Các điều kiện, mức hưởng và số ngày nghỉ tối đa không thay đổi.

Cấp sổ BHXH điện tử, bản giấy theo yêu cầu

Sổ BHXH sẽ được cấp dưới dạng điện tử. Bản giấy chỉ cấp khi người tham gia có nhu cầu nhưng vẫn có giá trị pháp lý tương đương.

Dự thảo cũng tăng cường giao dịch điện tử, cắt giảm hồ sơ dựa trên dữ liệu quốc gia.

Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH theo mức tham chiếu

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của một số nhóm sẽ được điều chỉnh theo mức tham chiếu từng thời kỳ.

Đáng chú ý, tiền lương đã đóng trước khi luật mới có hiệu lực sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm chuyển tiếp.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Dự thảo đề xuất giao Chính phủ thẩm quyền giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách.

Trường hợp tiếp tục giảm dưới 70 tuổi, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Việc phân quyền này nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách an sinh.