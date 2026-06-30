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World Cup 2026

Highlight trận Brazil ngược dòng loại Nhật Bản

Trần Đoàn; ảnh: FIFA

(NLĐO) - Nhật Bản có hiệp 1 xuất sắc và phá lưới Brazil nhưng những sự thay đổi người và chất lượng ngôi sao giúp tuyển vàng xanh lội ngược dòng vào tứ kết

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