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Thời sự

Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ ngày 1-7, TPHCM miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Dưới đây là những câu hỏi, đáp người dân cần biết để sử dụng chính sách mới.

Từ ngày mai (1-7), người dân tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Chính sách được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

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Người dân TPHCM sẽ chính thức được miễn phí vé xe buýt từ ngày mai (1-7)

Để người dân thuận tiện sử dụng chính sách mới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đã công bố Bộ câu hỏi - đáp (Q&A) hướng dẫn sử dụng xe buýt trong giai đoạn đầu, áp dụng từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9-2026.

Bộ hướng dẫn tập trung giải đáp những nội dung người dân quan tâm như thời gian áp dụng chính sách miễn phí vé; đối tượng được hưởng; phạm vi 134 tuyến xe buýt được miễn phí; cách tra cứu tuyến xe; quy trình định danh, xác thực khi đi xe buýt; các giai đoạn thay đổi trong quá trình triển khai; thủ tục hoàn tiền đối với phiếu vé tập đã mua; các kênh tra cứu thông tin và phản ánh; cẩm nang đi xe buýt; cách đón, lên và xuống xe an toàn; những trường hợp cần thông báo cho nhân viên phục vụ; cũng như quy định về hành lý xách tay.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc ban hành bộ câu hỏi - đáp nhằm thống nhất nội dung tuyên truyền trên các kênh thông tin, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng chính sách mới ngay từ những ngày đầu triển khai.

TPHCM đặt mục tiêu lượng hành khách đi xe buýt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng và các tiện ích số trong quá trình đi lại, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

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Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 3.
Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 4.
Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 5.

Bộ câu hỏi giải đáp thắc mắc của hành khách đi xe buýt từ ngày 1-7

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Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 7.
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Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 9.

Giai đoạn đầu miễn phí vé xe buýt từ 1-7 tới 30-9 sẽ không cần xác thực, định danh

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Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 11.
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Miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ 1-7: Hỏi đáp đầy đủ - Ảnh 13.

TPHCM sẽ miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt

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TPHCM giao thông công cộng xe buýt miễn phí xe buýt miễn phí 134 tuyến xe buýt từ ngày 1-7
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