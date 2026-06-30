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Thời sự

Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi khống chế vụ cháy rừng

Trần Thường

(NLĐO) – Nhiều khả năng trong lúc đốt thực bì, người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị ngạt khói dẫn đến tử vong

Ngày 30-6, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực thôn Châu Sơn Đông, xã Quế Sơn.

Cháy rừng Đà Nẵng khiến người đàn ông tử vong trong lúc đốt thực bì - Ảnh 1.
Cháy rừng Đà Nẵng khiến người đàn ông tử vong trong lúc đốt thực bì - Ảnh 2.

Sau khi chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 14 cán bộ, chiến sĩ gồm 7 dân quân và 7 công an xã được huy động khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể tại khu vực xảy ra cháy. Nạn nhân được xác định là ông N.T., trú tại thôn Châu Sơn Đông, xã Quế Sơn.

Qua xác minh ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông T. lên rẫy keo để đốt thực bì phục vụ sản xuất. Trong quá trình này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, lan rộng ra khu vực rừng. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nạn nhân có thể đã tử vong do bị ngạt khói.

Lãnh đạo UBND xã Quế Sơn cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

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Đà Nẵng lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin người tử vong phát hiện thi thể Quế Sơn
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