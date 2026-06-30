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World Cup 2026

Thủ môn Neuer và cái kết buồn cùng tuyển Đức

Đăng Minh

(NLĐO) - Thủ môn Manuel Neuer lần thứ hai tuyên bố giã từ tuyển Đức sau thất bại cay đắng trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Quyết định được thủ môn 40 tuổi xác nhận khi đội nhà thua Paraguay 3-4 ở loạt luân lưu 11 m, sau 120 phút hòa 1-1, hôm 30-6 (giờ Hà Nội).

"Thật cay đắng khi kết thúc theo cách này" – tờ SunSport dẫn lời thủ môn kỳ cựu tuyển Đức.

Tuyên bố ngắn gọn khép lại một đêm mà tuyển Đức đánh mất tất cả. Họ mất tấm vé đi tiếp, thất bại trong mục tiêu phục hưng đội tuyển sau nhiều giải lớn gây thất vọng, đặc biệt Đức còn không vượt qua nổi vòng bảng ở 2 kỳ World Cup trước.

Thủ môn Neuer và cái kết buồn cùng tuyển Đức - Ảnh 1.

Thủ môn Manuel Neuer tuyên bố giã từ màu áo tuyển Đức. Ảnh: SunSport

Thủ môn Neuer từng chia tay "Cỗ xe tăng" sau Euro 2024 nhưng bất ngờ trở lại ở World Cup 2026.

Ngay từ đầu việc trở lại này đã gây tranh cãi, bởi HLV Julian Nagelsmann phải gạt thủ môn Oliver Baumann ra khỏi kế hoạch chinh chiến tại Bắc Mỹ. Nên nhớ rằng, đây là người giữ vị trí số 1 trong khung thành tuyển Đức suốt những năm qua trước khi thủ thành thuộc biên chế Bayern Munich tái xuất.

Thủ môn Neuer vẫn cứu được một quả luân lưu 11 m trong trận đấu với Paraguay, qua đó níu hy vọng cho tuyển Đức. Tuy nhiên, nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa khi hậu vệ Jonathan Tah sút vọt xà ở lượt đá quyết định, trước lúc Jose Canale thực hiện thành công giúp Paraguay đi tiếp. 

Trận thua này cũng đánh dấu lần khoác áo thứ 128 và cuối cùng của thủ môn Neuer cho đội tuyển Đức.

Anh khép lại giải đấu mà không có trận nào giữ sạch lưới sau 4 lần ra sân, đồng thời kéo dài chuỗi không thể trắng lưới tại World Cup kể từ trận chung kết năm 2014.

Dấu hỏi về phong độ của Neuer đã xuất hiện từ vòng bảng. Dù tuyển Đức vẫn đứng đầu bảng E, thủ môn kỳ cựu bị chỉ trích nặng nề sau thất bại 1-2 trước Ecuador. Đây là trận đấu anh không thể cản cú sút xa của Nilson Angulo rồi để Gonzalo Plata ghi bàn từ một pha bóng cố định.

Khi bị chất vấn về tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai, thủ môn Neuer đáp gọn: "Không". Anh sau đó bảo vệ lựa chọn của mình: "Đó là một pha đánh đầu chuyển hướng bình thường và tôi cố bắt bóng. Bất kỳ thủ môn nào cũng hiểu tôi phải đứng ở vị trí đó để cố gắng bắt bóng".

Thủ môn Neuer cũng giải thích rằng anh chỉ có "vài phần nghìn giây" để phản ứng, đồng thời không thể nhìn thấy Gonzalo Plata di chuyển phía sau.

Thủ môn này cho rằng bắt dính bóng là phương án an toàn hơn, bởi nếu phá bóng trong khu vực 5,5 m khi bóng ở ngang ngực, bóng có thể bật vào một cầu thủ rồi đổi hướng thành bàn phản lưới nhà.

Những lời giải thích ấy không làm dịu được tranh luận quanh quyết định của HLV Nagelsmann.

Thủ môn Neuer vẫn còn hợp đồng với Bayern Munich thêm một năm, nhưng sự nghiệp quốc tế của anh đã dừng lại trong hình ảnh bất lực nhìn quả luân lưu quyết định của Paraguay bay vào lưới.

Thủ môn Neuer và cái kết buồn cùng tuyển Đức - Ảnh 2.

 

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