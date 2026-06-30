Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (phạt nguội) là một hình thức xử lý văn minh, hiện đại, nhằm tăng cường tính răn đe và minh bạch.

Do đó, khi nhận được thông báo vi phạm, người tham gia giao thông cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Đầu tiên, đối với chủ xe cần chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm (nếu chủ xe không phải là người trực tiếp vi phạm). Đối với người vi phạm cần thể hiện vai trò trách nhiệm đến cơ quan công an được ghi trong thông báo để làm việc và chấp hành quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

CSGT TPHCM mật phục ghi hình phạt nguội.

Chủ phương tiện cần cài đặt các ứng dụng chính thống như VNeTraffic hay trên các kênh chính thức của Cảnh sát giao thông và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chủ động kiểm tra thông tin vi phạm và kịp thời thực hiện nghĩa vụ đối với các hành vi vi phạm được ghi nhận.

Thứ hai, khi đến cơ quan công an, nếu không đồng ý với thông báo vi phạm hoặc có lý do chính đáng, người vi phạm có quyền giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan xử phạt. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Cuối cùng, sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng được ủy nhiệm.

Phòng CSGT cho biết nếu chủ xe cố tình trốn tránh, không đến giải quyết và đóng phạt đúng quy định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn nộp phạt mà người vi phạm không tự giác thực hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá (đối với cá nhân có mức phạt lớn); Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nếu có.

Ngoài ra, thông tin về phương tiện vi phạm chưa được xử lý sẽ được cập nhật trên hệ thống đăng kiểm. Khi đến hạn đăng kiểm, phương tiện sẽ bị từ chối cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện có vi phạm khác hoặc người vi phạm không chấp hành, cơ quan chức năng có quyền tạm giữ giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan để đảm bảo việc thi hành quyết định.

Bên cạnh đó, thông tin về vi phạm chưa được xử lý sẽ được thông báo về Công an cấp xã, phường nơi người vi phạm cư trú để phối hợp đôn đốc, xử lý.