icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Tìm kiếm
E-paper
Trang chủ Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Dịch vụ truyền thông
Du lịch xanh

Từ 1-7, tạm dừng đón khách tham quan "Mỏm đá sống ảo" ở Mã Pì Lèng

Yến Anh

(NLĐO)- Từ 1-7 tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực "Mỏm đá sống ảo" thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, vừa có văn bản thông báo từ 1-7 tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực "Mỏm đá sống ảo" thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang cũ).

Tạm dừng đón khách tham quan "Mỏm đá sống ảo" ở Đồng Văn - Ảnh 1.

Tạm dừng đón khách tham quan "Mỏm đá sống ảo" ở Đồng Văn từ 1-7

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Văn, lý do tạm dừng đón khách tham quan khu vực "mỏm đá sống ảo" (hay còn được gọi là mỏm đá tử thần") thuộc thôn Mã Pì Lèng nhằm thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong thời gian tạm dừng, đề nghị quý du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang thi công, cải tạo để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Sau khi đạt đủ điều kiện về an toàn, khu vực mới được đón khách trở lại.

Điểm du lịch "Mỏm đá tử thần" do UBND xã Đồng Văn quản lý. Đây là khu vực núi đá tự nhiên, nằm trên không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng - đường Hạnh Phúc, có địa hình núi đá vôi hiểm trở, vách cao, sườn núi dốc, nhiều mỏm đá nhô ra ngoài vách núi, tạo điểm nhìn rộng và đẹp, thu hút khách du lịch tham quan, chụp ảnh check in.

Điểm check-in này hiện được đánh giá chưa đủ hệ thống biển cảnh báo, chỉ dẫn, khuyến cáo an toàn, chưa có lực lượng hướng dẫn khách du lịch, chưa có người hỗ trợ cứu hộ, cũng như chưa thực hiện đầy đủ việc phổ biến quy định bảo đảm an toàn.

Phần đá nhô ra phía ngoài vách núi có độ dốc gần như thẳng đứng xuống vực sâu khoảng 500-700 m. Nhiều đá tai mèo sắc nhọn, nền đá không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, vấp ngã, đá lăn hoặc mất an toàn khi khách leo trèo, đứng chụp ảnh tại các vị trí sát mép vực.

Ngoài ra, lối tiếp cận từ đường bê tông chủ yếu là đi bộ, qua các sườn và mỏm đá, một số đoạn dốc, hẹp, khó đi, dễ trơn trượt. Việc du khách tự ý tiếp cận, leo trèo để chụp ảnh có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng.

Tin liên quan

Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

(NLĐO)- Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn

Hà Giang Đồng Văn Mỏm đá sống ảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo