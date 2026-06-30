Từ 1-7, tạm dừng đón khách tham quan "Mỏm đá sống ảo" ở Mã Pì Lèng

UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, vừa có văn bản thông báo từ 1-7 tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực "Mỏm đá sống ảo" thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang cũ).



Tạm dừng đón khách tham quan "Mỏm đá sống ảo" ở Đồng Văn từ 1-7

Theo thông tin từ UBND xã Đồng Văn, lý do tạm dừng đón khách tham quan khu vực "mỏm đá sống ảo" (hay còn được gọi là mỏm đá tử thần") thuộc thôn Mã Pì Lèng nhằm thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong thời gian tạm dừng, đề nghị quý du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang thi công, cải tạo để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Sau khi đạt đủ điều kiện về an toàn, khu vực mới được đón khách trở lại.

Điểm du lịch "Mỏm đá tử thần" do UBND xã Đồng Văn quản lý. Đây là khu vực núi đá tự nhiên, nằm trên không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng - đường Hạnh Phúc, có địa hình núi đá vôi hiểm trở, vách cao, sườn núi dốc, nhiều mỏm đá nhô ra ngoài vách núi, tạo điểm nhìn rộng và đẹp, thu hút khách du lịch tham quan, chụp ảnh check in.

Điểm check-in này hiện được đánh giá chưa đủ hệ thống biển cảnh báo, chỉ dẫn, khuyến cáo an toàn, chưa có lực lượng hướng dẫn khách du lịch, chưa có người hỗ trợ cứu hộ, cũng như chưa thực hiện đầy đủ việc phổ biến quy định bảo đảm an toàn.

Phần đá nhô ra phía ngoài vách núi có độ dốc gần như thẳng đứng xuống vực sâu khoảng 500-700 m. Nhiều đá tai mèo sắc nhọn, nền đá không bằng phẳng, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, vấp ngã, đá lăn hoặc mất an toàn khi khách leo trèo, đứng chụp ảnh tại các vị trí sát mép vực.

Ngoài ra, lối tiếp cận từ đường bê tông chủ yếu là đi bộ, qua các sườn và mỏm đá, một số đoạn dốc, hẹp, khó đi, dễ trơn trượt. Việc du khách tự ý tiếp cận, leo trèo để chụp ảnh có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng.