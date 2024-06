Cách chức phó bí thư đối với nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa 170 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi thư khen Công an TP HCM; Cháy nhà trên phố lúc rạng sáng, 3 người tử vong; Diễn biến thời tiết Nam Bộ hôm nay và 5 ngày tới; Máy bay Boeing rơi tự do 1.200 m/phút, suýt lao xuống biển… là những thông tin đáng chú ý