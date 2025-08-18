Nguyên nhân người phụ nữ 60 tuổi bị đánh ở chung cư TP HCM
11 giờ 30 18/08/2025

Nguyên nhân người phụ nữ 60 tuổi bị đánh ở chung cư TP HCM

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ; Xả súng ở New York (Mỹ), hàng loạt người thương vong… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Chiêu thức lôi kéo con bạc của ông trùm đường dây 20.000 tỉ đồng

07:13
Phản hồi về hình ảnh "đàn bò tót lai ốm trơ xương” bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội

06:15
Chưa tìm ra danh tính người mua gà lôi trắng

07:31
Vụ án “gà lôi trắng”: Anh Thái Khắc Thành có những tình tiết giảm nhẹ nào?

08:12
Nhiều quyền lợi mới liên quan đến BHXH

06:53
Lời khai của thanh niên hành hung người phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư

06:42
Đổ xô đi khám bệnh vì sợ ngừng tim đột ngột

08:59
Thực hư vụ "nấu cao từ xương người" gây xôn xao dư luận

06:23
Giá vàng hôm nay gây bất ngờ

06:58
Lời kể của hàng xóm vụ chồng sát hại vợ con rồi tự tử

06:12
Làm gì khi nghi ngờ người thân bị “bắt cóc online”?

07:41
Bất ngờ lý do khiến tài xế cố tình lạng lách trên đường cao tốc rồi bị bắt

06:45
Giới trẻ

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi
The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

The Coffee House bị tố “đuổi khéo” khách ngồi lâu bằng cách bịt ổ điện. Mạng xã hội dậy sóng với loạt tranh cãi xoay quanh động thái này.

Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

06:47
Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm”, vì sao?

Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm”, vì sao?

00:00
Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?

Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?

03:04
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Thời gian chất lượng cho con

Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính
Tự hào khi là vợ người lính

(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

12:19
Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

26:10
Sau giờ làm

Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc
Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc

(NLĐO) - Thông tin người dân tại miền Tây Nam Bộ liên tục trúng độc đắc gây xôn xao dư luận, ngành xổ số đã lên tiếng lý giải.

Bí mật loạn luân của “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân và bản án thích đáng

Bí mật loạn luân của “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân và bản án thích đáng

13:22
Tranh cãi chuyện Zalo thu phí, “siết” dung lượng

Tranh cãi chuyện Zalo thu phí, “siết” dung lượng

05:21
Tết bên nội, bên ngoại: Làm sao để trọn vẹn đôi bên?

Tết bên nội, bên ngoại: Làm sao để trọn vẹn đôi bên?

08:48
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm Phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024.

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

05:03
Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6

Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6

02:11
Techcombank tiếp tục “chơi lớn” đầu tư cho runner tham gia giải marathon tại TP HCM lần 6

Techcombank tiếp tục “chơi lớn” đầu tư cho runner tham gia giải marathon tại TP HCM lần 6

01:43
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

