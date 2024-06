Công bố phổ điểm thi lớp 10, một môn gây bất ngờ

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Đoàn Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam; Cấm tuyệt đối mua bán thuốc trên mạng xã hội; Vụ sát hại 4 người trong gia đình: Do mâu thuẫn đất đai?; Giá vàng hôm nay, 19-6: Tăng trở lại... là những thông tin đáng chú ý.