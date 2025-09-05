Bị nghi ngờ về hoá đơn tiền điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói gì?
11 giờ 30 05/09/2025

Bị nghi ngờ về hoá đơn tiền điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói gì?

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026; Hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM đến ngày 8-9...

Ông chủ Asanzo chi bao nhiêu tiền để cấp dưới trốn cơ quan chức năng?

Ông chủ Asanzo chi bao nhiêu tiền để cấp dưới trốn cơ quan chức năng?
06:38

06:38
Loạt vũ khí “khủng” lộ diện tại lễ duyệt binh của Trung Quốc

Loạt vũ khí "khủng" lộ diện tại lễ duyệt binh của Trung Quốc
08:20

08:20
Xúc động, tự hào Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9

Xúc động, tự hào Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9
08:09

08:09
Đi nhận 100.000 đồng dịp lễ 2-9, sản phụ bất ngờ sinh con, đặt tên Quốc Khánh

Đi nhận 100.000 đồng dịp lễ 2-9, sản phụ bất ngờ sinh con, đặt tên Quốc Khánh
06:55

06:55
Bộ GD-ĐT ra thông báo mới về thời gian nhập học

Bộ GD-ĐT ra thông báo mới về thời gian nhập học
07:05

07:05
Vì sao Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt?

Vì sao Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt?
06:21

06:21
Vì sao nhà “bầu” Đoan bị khám xét khẩn cấp?

Vì sao nhà "bầu" Đoan bị khám xét khẩn cấp?
06:33

06:33
Thêm tin vui lớn cho ông Ba Minh - nhân vật đang "nóng" trên mạng xã hội

Thêm tin vui lớn cho ông Ba Minh - nhân vật đang "nóng" trên mạng xã hội
06:53

06:53
Danh tính cô gái “hạ gục” nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe
07:03

07:03
Sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh: Hàng ngàn m2 hoa, cây cảnh bị giẫm đạp, mất trộm

Sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh: Hàng ngàn m2 hoa, cây cảnh bị giẫm đạp, mất trộm
06:58

06:58
Chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần làm gì ngay bây giờ?

Chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần làm gì ngay bây giờ?
06:52

06:52
Bão số 5 dự báo đổ bộ vào khu vực nào?

Bão số 5 dự báo đổ bộ vào khu vực nào?
07:00

07:00
Giới trẻ

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi
Giới trẻ

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

The Coffee House bị tố "đuổi khéo" khách ngồi lâu bằng cách bịt ổ điện. Mạng xã hội dậy sóng với loạt tranh cãi xoay quanh động thái này.
05:59

Nghe podcast 05:59
Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện
06:47

06:47
Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm”, vì sao?

Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm", vì sao?
00:00

00:00
Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?

Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?
03:04

03:04
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
08:17

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

Thời gian chất lượng cho con
13:09

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?
12:44

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq
00:00

00:00
Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính
Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính

(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.
13:29

Nghe podcast 13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai
14:58

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa
12:19

12:19
Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời
26:10

26:10
Sau giờ làm

Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc
Sau giờ làm

Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc

(NLĐO) - Thông tin người dân tại miền Tây Nam Bộ liên tục trúng độc đắc gây xôn xao dư luận, ngành xổ số đã lên tiếng lý giải.
09:12

Nghe podcast 09:12
Bí mật loạn luân của “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân và bản án thích đáng

Bí mật loạn luân của "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân và bản án thích đáng
13:22

13:22
Tranh cãi chuyện Zalo thu phí, “siết” dung lượng

Tranh cãi chuyện Zalo thu phí, "siết" dung lượng
05:21

05:21
Tết bên nội, bên ngoại: Làm sao để trọn vẹn đôi bên?

Tết bên nội, bên ngoại: Làm sao để trọn vẹn đôi bên?
08:48

08:48
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm Phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024.
03:40

Nghe podcast 03:40
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
05:03

05:03
Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6

Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6
02:11

02:11
Techcombank tiếp tục “chơi lớn” đầu tư cho runner tham gia giải marathon tại TP HCM lần 6

Techcombank tiếp tục "chơi lớn" đầu tư cho runner tham gia giải marathon tại TP HCM lần 6
01:43

01:43
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
05:50

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

Thực phẩm chức năng giả và "chữ ký tội ác"
07:32

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết
05:48

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết
05:35

05:35
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.
06:27

Nghe podcast 06:27
