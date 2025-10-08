Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up
Techcombank tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp cho cá nhân có nhu cầu mở công ty hoặc hộ kinh doanh chuyển đổi với tổng giá trị lên đến 9 triệu đồng.
Podcast cùng chuyên mục
Cảnh báo nóng từ vụ Hoàng Hường
Bão số 11 Matmo ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ đêm nay; Bắt giám đốc một công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả….
Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển
(NLĐO) - Vĩnh Khánh và Hà Chi có sáng kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
Tự hào khi là vợ người lính
(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.
Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình
(NLĐO) - Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.