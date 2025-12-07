VIDEO
Audio: Thuê chồng, thuê người yêu... - muôn vẻ "nền kinh tế cô đơn"

Vệ Loan -

(NLĐO) - Dịch vụ thuê chồng, bạn đồng hành đang bùng nổ toàn cầu, đặc biệt tại Latvia và Hàn Quốc, thậm chí cả Việt Nam, chủ yếu nhằm giảm áp lực về sự cô đơn.

Dịch vụ thuê người yêu, bạn đồng hành bùng nổ trên toàn cầu - từ Việt Nam, Hàn Quốc đến Latvia.

Dù chi phí lên đến hàng chục triệu đồng, nhiều người chấp nhận tìm đến giải pháp tạm thời này nhằm "qua mắt" gia đình và giải quyết áp lực tâm lý cô đơn. 

Xu hướng này phản ánh sự phát triển của "nền kinh tế cô đơn" - khi nhu cầu kết nối và giảm căng thẳng xã hội ngày càng tăng.

Ở Việt Nam, dịch vụ cho thuê người yêu xuất hiện từ lâu và vẫn giữ sức hút mạnh mẽ, đặc biệt khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cận kề. Nhiều bạn trẻ, vì áp lực từ gia đình và họ hàng, chấp nhận tìm đến dịch vụ này để có người yêu tạm thời, tránh cảnh mệt mỏi trước những câu hỏi về hôn nhân. Các công ty môi giới chào mời hấp dẫn bằng hình ảnh trai xinh, gái đẹp và khẳng định nhân sự có mối quan hệ xã hội khép kín để đảm bảo rủi ro thấp nhất cho khách hàng.

Hàn Quốc và Latvia: Những nhu cầu khác biệt

Nếu ở Việt Nam, dịch vụ tập trung vào giải quyết áp lực hôn nhân thì ở Hàn Quốc, dịch vụ "thuê bạn đồng hành" lại nở rộ chủ yếu vì nhu cầu chống lại sự cô đơn. Khách hàng đa dạng, từ bác sĩ, luật sư đến quân nhân, sẵn sàng chi số tiền lớn.

Ở châu Âu, Latvia lại có dịch vụ "thuê chồng theo giờ" do tình trạng thiếu hụt nam giới nghiêm trọng. Tỉ lệ phụ nữ ở Latvia nhiều hơn nam giới tới 15,5%, cao gấp 3 lần mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU). Phụ nữ phải tìm đến các nền tảng trung gian, chỉ với vài euro, để thuê "người đàn ông có đôi tay vàng" giúp đỡ các công việc nhà vốn thường do nam giới đảm nhiệm như sửa chữa, làm hệ thống nước hoặc lắp tivi.


    Thông báo