Thị trường nhà đất khu Tây Sài Gòn hiện giờ ra sao?

Chung cư vừa túi tiền rục rịch bung hàng

Trong khi thị trường lo ngại nguồn cung căn hộ vừa túi tiền sẽ cạn kiệt trong năm 2019 thì thời điểm cuối năm 2018, một số doanh nghiệp đã "manh nha" dự án có mức giá từ 1.2-1.5 tỉ đồng/căn ra thị trường. Nhiều dự án tại khu vực Q.12, Q.8, Q.Bình Tân hiện đang rục rịch bung ra thị trường dù chưa chính thức mở bán.

Dù mới "manh nha" ra thị trường, dự án chung cư vừa túi tiền tại Q.12 đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ khách hàng

Có thể kể tới những nguồn cung mới như dự án PiCity Thạnh Xuân tại Q.12 với 3.000 căn hộ, diện tích từ 48,8 m2; Dự án Green Mark trên đường Lê Thị Riêng, Q.12 với khoảng hơn 700 căn hộ diện tích từ 45-62m2,...

Theo giới kinh doanh, do thi trường đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung mới của phân khúc vừa túi tiền, nên những dự án mới có giá trung bình khoảng trên 1 tỷ đồng khi ra mắt thị trường sẽ được quan tâm.

Ghi nhận của môi giới khu vực cho rằng những năm trước, cứ dự án giá mềm nào xuất hiện thì chỉ cần 1-2 tháng là có thể hấp thụ hết giỏ hàng khoảng vài trăm căn. Nhiều môi giới dự báo sức mua tiếp tục tăng ở loại hình căn hộ vừa túi tiền trong thời gian tới.

"Săn" nhà trên dưới 3 tỉ đồng dịp cuối năm

Theo ghi nhận, những căn nhà trong hẻm tại khu vực Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú…có mức giá từ 2.5-3.5 tỉ đồng/căn được môi giới bán khá tốt thời điểm cuối năm.

Một môi giới tự do lâu năm tên Vũ (ngụ Q.Gò Vấp) cho hay, từ khoảng tháng 11 đến nay, số lượng khách đi xem nhà tăng lên rõ nét. Trong đó, đa số khách tìm nguồn hàng mức giá trên dưới 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo môi giới này nhà riêng giá trên dưới 3 tỉ đồng cũng không còn nhiều hàng để khách mua lựa chọn, đa số là ở các con hẻm nhỏ. Trong khi các căn hộ chung cư đã có người ở bán ra những năm trước hiện cũng khá hiếm hàng thứ cấp.

Loại hình nhà riêng cũng rục rịch sức mua thời điểm cuối năm

Môi giới này tiết lộ, khoảng 2 tháng nay giao dịch được 4 căn nhà tại Q.Gò Vấp và Q.Tân Bình cho khách hàng có nhu cầu ở thực. Và hiện đang có 1 giao dịch phát sinh, khách đang xem nhà và chờ ý kiến của người thân.

Theo môi giới này, giai đoạn cuối năm, NĐT mua nhà vắng bóng hơn, chủ yếu là người ở thực tìm nhà đất. Lý do NĐT tìm nhà riêng ít hơn so với trước được cho là do giá nhà riêng đã chạm mốc khá cao, việc mua đi bán lại chậm hơn.

Theo các đơn vị nghiên cứu, giá nhà đất Tp.HCM tiếp tục tăng ở giai đoạn cuối năm. CBRE cho hay, cuối quý 4/2018 đà tăng giá BĐS liên tục leo thang. Các dự án chung cư mở bán lần đầu ở thời điểm cuối năm tăng 6% so với quý 3/2018 và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị này chỉ ra, đây chỉ là mức giá bình quân trên toàn thị trường, có nhiều dự án, phân khúc thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn rõ nét giá bình quân.

Theo ghi nhận, cả căn hộ và đất nền, nhà phố đều có sự sụt giảm nguồn cung đáng kể trong năm 2018 do nhiều chủ đầu tư lùi thời gian triển khai dự án cũng như kế hoạch mở bán dự án.

