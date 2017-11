Nhóm đàn ông chuốc thuốc quý bà rồi giở trò đồi bại

30/11/2017 11:45

Liên quan đến vụ băng nhóm chuốc thuốc mê “quý bà” ở miền Tây để cướp tài sản, giở trò đồi bại gây hoang mang, lo lắng và bức xúc cho người dân, diễn biến mới, Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra, phối hợp làm rõ các vụ cướp tài sản mà các đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh, thành.

Nghi phạm Huy tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Đến thời điểm này, Công an đang tạm giữ Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long), Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.





Các đối tượng này, chuyên đóng giả “đại gia” thực hiện ít nhất 10 vụ gây mê các quý bà là chủ quán cà phê, tiếp viên quán nhậu để cướp “tình, tiền” tại TP Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp, TP.HCM...

Chủ quán cà phê “dính bẫy” 3 “đại gia”

Đầu tháng 11, phát hiện chị Hoa (tên đã thay đổi, 36 tuổi, quê Sóc Trăng), chủ quán cà phê võng ở phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) có đeo nhiều vàng, xài điện thoại đắt tiền nên Khanh tiếp cận.

Nghi phạm Nguyên. Ảnh: C.A Để tiếp cận được “con mồi”, Khanh luôn tỏ ra là “đại gia” lúc nào cũng hào phóng. Khi thấy “con mồi” đã “cắn câu” Khanh gọi điện thoại cho Nguyên nói: “có kèo rồi chạy xuống đi”.





Thời điểm này, Nguyên đang ở Sài Gòn nghe đồng bọn tìm được đối tượng để cướp hắn liền mua dụng cụ gây án là cây kìm để cắt vàng.

Sau đó, Nguyên lấy xe máy chở Huy về Cần Thơ để phối hợp cùng Khanh gây án. Đến bến xe miền Tây (TP.HCM), Nguyên vào tiệm thuốc tây mua 20 viên thuốc ngủ “ba khía”.

Cả hai nhanh chóng di chuyển về Cần Thơ, khi đến tỉnh Tiền Giang, Nguyên và Huy vào quán cà phê, lấy 7 viên thuốc ngủ ra tán nhuyễn chia làm hai bịch nilon. Đến trưa cùng ngày, Nguyên và Huy gặp Khanh tại 1 quán cà phê ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) để bàn bạc phương án cướp tài sản của chị Hoa.

Sau khi đã thống nhất kế hoạch, cả ba đến quán cà phê gặp chị Hoa. Nói chuyện với chị Hoa, cả ba tự xưng mình là đại gia, lúc nào trong túi tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tin lời nên khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Hoa rủ em trai đi theo 3 “đại gia” vào trung tâm TP Cần Thơ chơi.

Khi vào đến quận Ninh Kiều, cả nhóm vào cửa hàng bán giày nổi tiếng trên đường Nguyễn Trãi mua sắm. Tại đây, Nguyên “ga lăng” mua tặng chị Hoa đôi giày, rồi cả nhóm đi ăn uống.

Đến 22 giờ cùng ngày, cả nhóm đến quán karaoke trên đường Lương Đình Của (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) hát.

Nghi phạm Khanh. Ảnh: C.A Nguyên, Huy, Khanh thay nhau chuốc bia cho em trai chị Hoa say mềm. Thời điểm này, nhân lúc chị Hoa đi vệ sinh, Khanh lấy gói thuốc mê từ Huy bỏ vào ly bia. Để tránh bị phát hiện, Khanh pha thêm nước ngọt vào ly bia. Khi chị Hoa trở ra, cả ba lấy ly bia đưa chị Hoa uống.





Thấy kế hoạch đã gần hoàn hảo, Khanh liền lấy xe đưa em trai chị Hoa về nhà trước. Ít phút sau, cô chủ quán cà phê ngấm thuốc và mê man. Huy, Nguyên lập tức đưa chị này vào nhà nghỉ ở quận Cái Răng.

Tại đây, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng sử dụng CMND mang tên người khác để đưa cho lễ tân nhà nghỉ.

Vào phòng, Nguyên giở trò đồi bại với chị Hoa. Sau khi thoả mãn thú tính, tên này cắt lấy bộ 29 vòng ximen, 1 sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng 18K, 1 điện thoại và khoảng 5 triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cả bọn sau đó hẹn gặp nhau để chia tài sản.

Cất lưới

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Cần Thơ đã xác minh, thu nhập chứng cứ phục vụ công an tác điều tra. Đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, Ban chuyên án đã dựng chân dung các đối tượng gây án là Nguyên, Huy và Khanh.

Ngày 23/11, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyên, Huy và Khanh tại tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Khám xét nơi ở và trên người các nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan cả 3 đối tượng thừa nhận là thủ phạm gây ra các vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ngoài ra, trong ngày 10/10, Nguyên và Khanh đã thực hiện đánh thuốc mê cướp vàng, điện thoại của chị Lan (tên đã đổi, 49 tuổi, quê An Giang).

Cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyên và Khanh tiếp tục cướp tài sản của chị Diễm (tên đã đổi, 34 tuổi, quê Kiên Giang), tiếp viên quán cà phê ở TX Bình Minh, Vĩnh Long. Phi vụ này hai đối tượng Khanh và Nguyên thực hiện tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ).Bọn chúng cướp nhiều vòng vàng và điện thoại của nạn nhân.

Qua điều tra, nhóm này khai nhận, ngoài 3 vụ cướp trên địa bàn TP Cần Thơ, cả nhóm đã gây ra 7 vụ cướp với thủ đoạn tương tự ở nhiều tỉnh, thành lấy đi lượng lớn tài sản.

Quá trình gây án, cả nhóm có bàn bạc, phân công vai trò cụ thể trước khi thực hiện các vụ cướp.

Trong đó, Khanh là người chủ động tìm và tiếp cận làm quen với bị hại rồi báo cho Nguyên và Huy biết, đồng thời là người trực tiếp bỏ thuốc mê vào nước cho bị hại uống.

Nguyên là người chuẩn bị công cụ như kìm để cắt vàng, mua thuốc mê rồi tán nhuyễn cho vào bọc nilon, đưa bị hại vào nhà nghỉ và lấy tài sản.

Huy là người giữ thuốc mê giao cho Khanh và tạo điều kiện cho Khai bỏ thuốc mê vào nước cho bị hại uống.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra.

Theo Vietnamnet