Nghỉ 3 ngày bị đuổi việc, đúng hay sai?

11/01/2017 22:11

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật sa thải khi người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. Căn cứ quy định này, việc công ty cho ông Hội cùng một số CN khác nghỉ việc với lý do “nghỉ việc 3 ngày không có lý do chính đáng” là sai. Ông Hội có thể khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.