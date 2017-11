Nguy cho ghế của Conte

02/11/2017 01:00

Trước giờ bóng lăn, nhiều nhà chuyên môn vẫn đặt trọn niềm tin vào "The Blues" bất chấp đội bóng này từng hòa chật vật 3-3 cùng đội bóng Ý ngay tại Stamford Bridge cách đây hai tuần. Tuy nhiên, tài thao lược từng giúp Conte thành công với tuyển Ý tại Euro 2016 rồi đưa Chelsea đến chức vô địch Ngoại hạng Anh năm ngoái, lần này xem ra không còn chút quyền năng nào để giúp Chelsea tránh khỏi thất bại tệ hại nhất trong vòng vài năm trở lại đây.



PSG đoạt vé sớm

PSG chính thức đoạt vé đầu tiên tham dự vòng knock-out sau chiến thắng 5-0 trước Anderlecht. Bayern Munich cùng M.U có đến 95% đến 99% khả năng đoạt vé khi cùng có trọn 3 điểm ở vòng đấu này trước Celtic và Benfica. Tiếc cho Barcelona khi họ bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm do để cho Olympiakos cầm chân 0-0.Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 từng được xem là chìa khóa mở ra thành công của The Blues, giờ đây đang mất dần hiệu quả khi trong tay Conte thiếu vắng những vị trí chủ chốt như N.Matic (sang M.U), N.Kante (vắng mặt 6 trận liên tiếp vì chấn thương) và Diego Costa (quay về A.Madrid). Hai trận đấu mới nhất tại cúp châu Âu gặp AS Roma, đoàn quân áo xanh đã để thủng lưới đến 6 bàn, điều khiến cho chính T.Courtois cũng không khỏi bàng hoàng, thảng thốt.

Thủ môn người Bỉ cho rằng đội bóng của anh đã hoảng loạn tinh thần sau bàn thua sớm ở giây thứ 38 và thực sự sụp đổ sau khi nhận tiếp bàn thua thứ ba ở phút 63: "Hàng thủ Chelsea hiện rất yếu về khả năng đánh chặn từ xa. Năm ngoái, tôi hầu như chẳng phải làm việc nhiều, mỗi trận chỉ vài ba lần cứu bóng, cùng lắm là gấp đôi số lần cản phá khi đối đầu cùng hai đội bóng thành Manchester. Mùa này, trận đấu nào cũng khiến tôi vất vả và tình hình kể trên sẽ còn kéo dài nếu HLV Conte không có giải pháp thích hợp".

HLV Conte đối mặt nguy cơ bị sa thải khi Chelsea thể hiện phong độ kém cỏi ở các trận đại chiến mùa này Ảnh: REUTERS

HLV Conte từng hai phen đối mặt với khả năng bị sa thải khi Chelsea lần lượt thua trước Burnley rồi Crystal Palace. Ông cũng bị xem là có bước lùi về chiến thuật khi bất lực ở các đại chiến: Bị Arsenal cầm hòa và Man City đánh bại trên sân nhà, dù ít nhiều cứu vãn được chút thanh danh nhờ các trận thắng trên sân Tottenham và Atletico Madrid. Sau trận thua tan tác trước Roma của Chelsea, không rõ báo Tuttosport "đánh hơi" được gì mà giật tít: "Roma ngoạn mục, giã biệt Conte"?

Dù vậy, mọi thứ chưa phải đã khép lại với Chelsea và nhà cầm quân người Ý tính đến thời điểm này. The Blues vẫn còn cơ hội đi tiếp vào giai đoạn knock-out Champions League, thậm chí giành vé sớm một vòng đấu nếu giành chiến thắng trước đối thủ yếu nhất bảng Qarabag ở lượt đấu tới (Chelsea nhì bảng sau Roma nhưng hơn Atletico Madrid đến 4 điểm). Ở Giải Ngoại hạng Anh, Chelsea hiện xếp ở vị trí thứ tư và có cơ hội cải thiện thứ hạng nếu làm tốt trong trận đại chiến với M.U cuối tuần này.

Mùa trước đánh bại "quỷ đỏ" với tỉ số 4-0 tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea khó lòng tái lập chiến tích này khi M.U của Mourinho duy trì truyền thống chơi cực chắc trên sân khách ở các đại chiến, bất chấp bị nhiều chỉ trích. Nếu Chelsea sẩy chân trước M.U (khả năng rất lớn), Conte khó lòng giữ nổi ghế khi vị chủ tịch khó tính Abramovich đang nhắm sẵn hai ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng Chelsea là C.Ancelotti và M.Sarri, đều là đồng hương của Conte!

Đông Linh