Một nơi cứu người đáng nể!

Tuy nhiên, những người phải vào đây đều trong tình trạng “thập tử nhất sinh” và đã được cứu sống.

Bệnh nhân Trần Thị Trâm (SN 1945; ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) kể: Ngày 26-1 (nhằm 29 Tết), bà được phẫu thuật do gãy chân và điều trị bệnh phổi tại một BV trong TP. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, bà cảm thấy khó thở, đau liên hồi vùng ngực. Ngay sao đó, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim nên khẩn trương chuyển qua BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Khi tới đây, bà không còn biết gì nữa. “Sau này, người nhà kể lại tôi như người đã chết. Các bác sĩ đã phẫu thuật cứu sống tôi. May mắn thay, ở đây có một khoa chuyên sâu về tim mạch chứ nếu chuyển xuống TP HCM thì chắc chắn tôi đã chết trên đường” - bà Trâm bộc bạch.

Anh Y Wăt Niê được đặt stent miễn phí do hoàn cảnh khó khăn

Một bệnh nhân khá đặc biệt là anh Y Wăt Niê (SN 1976; ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bị nhồi máu cơ tim được đưa vào BV vào sáng 28-1 (nhằm mùng 1 Tết). Anh Y Wăt Niê cho hay rạng sáng, anh bỗng dưng đau trước ngực nên nhờ người nhà chở tới BV Đa khoa huyện Krông Bông. Các bác sĩ đã yêu cầu người nhà chuyển gấp anh lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. “Tới nơi, do quá đau nên tôi lơ mơ, trong khi vợ tôi lại không biết tiếng Kinh, không có tiền để nhập viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không chần chừ mà chuyển thẳng tôi vào phòng phẫu thuật, cứu sống tôi” - anh Y Wăt Niê chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thiện Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu và Can thiệp tim mạch, bệnh nhân Y Wăt Niê thuộc diện hộ nghèo, mặc dù có bảo hiểm nhưng để đặt 1 stent cũng phải trả thêm khoảng 20 triệu đồng (mỗi stent giá khoảng 60 triệu đồng - PV). Do vậy, khoa đã linh hoạt sử dụng stent đã xin tài trợ trước đó để đặt cho bệnh nhân nhằm giảm chi phí điều trị. “Trong 3 ngày Tết, khoa đã tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân cấp cứu tim mạch. Trong đó có 4 trường hợp nguy kịch phải can thiệp đặt stent cứu sống” - bác sĩ Ái cho biết.

Cũng theo bác sĩ Ái, Khoa Cấp cứu và Can thiệp tim mạch mới được thành lập chưa đầy 5 tháng nhưng đến nay đã tiếp nhận điều trị hơn 500 bệnh nhân bị các bệnh về tim mạch. Trong đó, hơn 150 bệnh nhân được can thiệp đặt stent, đặt máy tạo nhịp tim. Hàng chục bệnh nhân vào viện trong tình trạng ngừng tim được cứu sống.

Ăn Tết ở bệnh viện Trước đó, Báo Người Lao Động có đăng bài “Lên núi cứu người” viết về nhóm chuyên gia, bác sĩ Khoa Cấp cứu và Can thiệp tim mạch BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Bỏ qua những lời mời với nhiều chế độ đãi ngộ của các BV lớn trong cả nước, nhóm bác sĩ này đã rời BV ĐH Y Dược Huế lên Đắk Lắk với mong muốn ở đây sẽ cứu được nhiều người hơn. Trong dịp Tết nguyên đán, do chưa có nhà cửa nên phần lớn các bác sĩ ăn Tết ngay tại BV để tiện cứu chữa bệnh nhân.

