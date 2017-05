Nợ xấu hiện nay không bình thường

Cần có cơ quan chủ trì quy hoạch không gian biển

Sáng cùng ngày, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch. ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (tỉnh Nghệ An) nêu trong phần giải trình, định hướng của Ủy ban Thường vụ QH khẳng định không gian biển là không gian mở liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là an ninh và quốc phòng. Tuy nhiên, nội hàm của các khoản về lĩnh vực quốc phòng và an ninh chưa cụ thể, rất chung chung, chưa thỏa đáng. "Chưa thấy cơ quan nào chịu trách nhiệm lập quy hoạch không gian biển. Mới quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải lập và 2 quy hoạch do Bộ Quốc phòng lập. Như vậy, quy hoạch không gian biển trong đó có nội dung phục vụ cho lĩnh vực quốc phòng an ninh, còn bỏ ngỏ" - ông Hội nói.