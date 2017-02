Thành phố không khói thuốc

12/02/2017 22:30

Phong trào “Nói không với khói thuốc lá” được TP Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai từ năm 2011. Đến nay, phong trào này đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân và du khách.

Người dân cùng vào cuộc

Có một điều du khách đến Hội An dễ nhận thấy là không chỉ ở cơ quan nhà nước hay bệnh viện, trường học mà tại hầu hết các điểm tham quan trong khu vực phố cổ, các nhà hàng, quán ăn đều treo bảng cấm hút thuốc bằng nhiều ngôn ngữ để nhắc nhở mọi người. Tại chùa Cầu, chỉ trong không gian nhỏ đã có 4 bảng cấm hút thuốc được gắn ở 4 góc. Trước cổng Trung tâm Hoa Văn Lễ Nghĩa, một tấm bảng kêu gọi không hút thuốc đặt ngay lối đi...

Biển cấm hút thuốc được đặt tại nhiều điểm tham quan ở TP Hội An

Đặc biệt, nếu phát hiện ai hút thuốc ở nơi công cộng hoặc các điểm tham quan, bất kỳ người dân nào, từ cô gánh hàng rong đến nhân viên hướng dẫn, đều có thể nhắc nhở. Nếu họ vẫn cố tình hút thuốc, người dân sẽ báo cho lực lượng chức năng đến làm việc.

Ngày 12-2, trong vai du khách, phóng viên cùng một người bạn vào quán cà phê trên đường Lê Lợi, TP Hội An. Sau khi chúng tôi gọi thức uống, chị Lê Thu Trang, chủ quán, nhắc khéo đây là nơi “không khói thuốc”. Vừa nói xong, phát hiện một nữ du khách nước ngoài ở bàn kế bên chuẩn bị châm lửa đốt thuốc, chị Trang nhẹ nhàng nhắc nhở. Lời đề nghị này được nữ du khách vui vẻ chấp hành.

Chị Trang cho biết được chính quyền TP Hội An khuyến khích, 3 năm trước, chị bắt đầu xây dựng quán trở thành không gian không khói thuốc. Chị nhớ lại: “Thời gian đầu, tôi lo lắng việc nhắc nhở có thể khiến du khách phiền lòng nhưng dần dần, mọi thứ thành nếp, khách tỏ ra rất vui vẻ. Đến nay, quán cà phê của tôi là địa chỉ tìm đến của nhiều du khách”.

Thay đổi nhận thức

Nhờ phong trào “Nói không với khói thuốc lá” được triển khai sâu rộng, nhiều tầng lớp nhân dân tham gia mà Hội An đang dần xây dựng một hình ảnh TP không khói thuốc trong mắt du khách.

Lưu trú và tham quan phố cổ trong 2 ngày, chị Angela cùng bạn trai đến từ Mỹ thật sự ấn tượng với khung cảnh cổ kính, yên bình của Hội An. “Tôi thích việc hạn chế mọi người hút thuốc lá, điều đó rất tốt” - chị Angela bày tỏ.

Lee Myung, du khách Hàn Quốc, cho biết anh vốn là một người nghiện thuốc lá và rất khó bỏ thuốc nhưng khi đến đây, nhìn những bảng cấm được đặt ở khắp phố cổ, bản thân anh cũng tự kiềm chế cơn thèm. Anh Lee Myung bày tỏ: “Những ngày ở Hội An, tôi cảm nhận được sự trong lành mà TP cổ kính, đáng yêu này mang lại”.

Theo UBND TP Hội An, sau khi phát động chương trình xây dựng Hội An không khói thuốc lá, TP đã in logo chương trình vào tập gấp bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp để tuyên truyền đến du khách. Tính đến nay, tại 10 điểm bán vé tham quan trong khu vực phố cổ, các nhân viên đã phát hàng triệu tờ rơi có gắn logo “Hội An - không khói thuốc lá”.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các nhà hàng, quán ăn, khách sạn cũng đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi nhận thức của người dân và du khách về tác hại của khói thuốc lá.

TP Hội An cũng đang vận động người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng thuốc lá trong cưới hỏi, tang ma, hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng…

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG