Xử nghiêm kẻ gây ra nợ xấu

Cần cơ chế cho thu hồi nợ

Cho ý kiến về mối quan hệ giữa Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD với Luật Các TCTD, ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) cho hay theo quy định của nghị quyết, sau 5 năm sẽ hết hiệu lực thi hành. Trong khi đó, nợ xấu luôn đồng hành với quá trình phát triển kinh tế nên không thể xử lý một lần là xong. Do đó, cần có khuôn khổ pháp lý ổn định để có căn cứ xử lý những vấn đề liên quan đến nợ xấu phát sinh trong tương lai.

ĐB Hoàng Thị Thu Trang (Nghệ An), Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, nêu thực tiễn trong thi hành án dân sự, việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp do luôn gặp sự chống đối quyết liệt của người có tài sản; thậm chí nhiều trường hợp tấn công người thi hành công vụ, tự thiêu… "QH nhất thiết phải có một cơ chế hết sức rõ ràng, phù hợp để xử lý những vấn đề này, nhất là đối với chi nhánh NH nước ngoài khi thu giữ, xử lý" - bà Trang đề nghị.

T.Dương