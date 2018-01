Cần giải quyết rốt ráo bất ổn BOT

Cần Thơ: Đã báo cáo Bộ GTVT

Những ngày qua, khi tài xế dừng xe phản đối trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trên Quốc lộ 1, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã 2 lần xuống hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư xả trạm. Ông Thống yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chủ động xử lý mọi tình huống để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông trong khu vực trạm thu phí. Từ nay đến thời điểm giải quyết dứt điểm việc miễn - giảm phí, khi xảy ra những tình huống tương tự phải xả trạm. Đặc biệt, nếu có trường hợp quậy phá gây mất an ninh trật tự, phải ghi lại hình ảnh cung cấp cho cơ quan chức năng làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Trước lo ngại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và BOT T1, BOT T2 sẽ tiếp tục "vỡ trận" trong thời gian tới, đặc biệt là những ngày giáp Tết, ông Thống cho rằng về chuyên môn, kỹ thuật liên quan đến BOT thì UBND TP Cần Thơ đã báo cáo với Bộ GTVT. Về phía TP chỉ có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Những phản ánh, bức xúc hợp lý của người dân thì TP cũng đã tiếp thu và phản ánh lên Bộ GTVT.

"Chúng tôi muốn Bộ GTVT giải quyết kịp thời phản ánh của người dân, đồng thời cũng muốn người dân hết sức bình tĩnh, đừng tham gia phản ứng quá mức như những ngày qua. Khi các ngành chức năng đã giải quyết đúng theo quy định pháp luật rồi mà còn trường hợp gây rối làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết sắp tới thì TP sẽ căn cứ theo pháp luật mà xử lý" - ông Thống kiên quyết.

Đồng Nai: Đường hư hỏng, đề nghị dừng thu phí

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ IV, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai (DNC)... yêu cầu chỉ đạo chủ đầu tư nhanh chóng duy tu, sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, cầu An Hảo.

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho rằng trong thời gian qua từ khi dự án cầu Đồng Nai đưa vào hoạt động (cuối năm 2009), việc duy tu, bảo dưỡng mặt đường, sửa chữa các khuyết tật, vị trí hư hỏng thuộc phạm vi dự án, đặc biệt là khu vực nút giao thông ngã tư Vũng Tàu rất chậm trễ dẫn đến mất ATGT. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này. Tình trạng nêu trên cho thấy sự coi thường yêu cầu chính đáng về ATGT của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng như coi thường tính mạng người tham gia giao thông của chủ đầu tư BOT, đơn vị quản lý dự án. Ban ATGT tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tổng cục Đường bộ chỉ đạo dừng việc thu phí tại Trạm thu phí ngã tư Vũng Tàu cho đến khi nhà đầu tư thực hiện khắc phục xong những tồn tại nêu trên.

Bình Thuận: Lực lượng công an đã sẵn sàng

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết những ngày qua, trạm BOT Bắc Bình, huyện Bắc Bình không xảy ra tình trạng ách tắc do tài xế gây rối. Tuy nhiên, tỉnh đã triển khai nhiều phương án đề phòng những tình huống tương tự như trạm BOT Sông Phan. Hầu hết những người gây rối là tài xế, chủ phương tiện ở địa phương. Họ lôi kéo rất nhiều người, gây mất trật tự khu vực quanh trạm, dẫn đến ách tắc giao thông. Chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không nghe lời xúi giục của những đối tượng xấu.

Đối với việc tài xế cố tình dừng xe tại trạm, ông Nam khẳng định hiện công an tỉnh đã có nhiều phương án để xử lý như vận động tài xế tuân thủ pháp luật, dùng xe chuyên dụng kéo xe gây rối qua khỏi trạm, tăng cường cảnh sát phân luồng giao thông… "Thậm chí, lực lượng chức năng có thể áp dụng các biện pháp thích hợp, tùy theo mức độ vi phạm của tài xế, chủ phương tiện" - ông Nam nói. Từ 0 giờ ngày 16-1, 2 trạm BOT ở Bình Thuận áp dụng giảm giá cho xe địa phương trong phạm vi bán kính 5 km quanh trạm theo danh sách đã được Bộ GTVT duyệt.

C.Tuấn - C.Linh - X.Hoàng - L.Trường