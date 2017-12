TP HCM khẩn trương triển khai cơ chế đặc thù

Khánh Hòa thông qua Đề án đặc khu Bắc Vân Phong

Triệt phá nhiều điểm cờ bạc trá hình ở Cần Thơ

HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 7-12 đã ban hành Nghị quyết tán thành Đề án của UBND tỉnh về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (khoảng 111.000 ha) và dân số (trên 128.000 người) của huyện Vạn Ninh. Định hướng phát triển tập trung vào 4 ngành nghề trọng tâm, gồm: dịch vụ vận tải biển; dịch vụ thương mại - tài chính; dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục; phát triển công nghiệp công nghệ cao. Trước đó, trên 96.000 cử tri huyện Vạn Ninh (chiếm tỉ lệ hơn 97% tổng số cử tri) đã đồng ý với đề án này.

Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cũng đã kết thúc trong ngày 7-12. Trong phần chất vấn trước đó, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết trên địa bàn hiện có 332 điểm kinh doanh trò chơi game bắn cá, trong đó có nhiều điểm cờ bạc trá hình bị lực lượng công an triệt phá; hiện có 5 công ty dịch vụ đòi nợ thuê tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Phong Điền được cấp phép nhưng hoạt động biến tướng. Khi nhân viên các công ty này đến công an phường báo việc mình sẽ đi đòi nợ thuê thì ăn mặc rất đàng hoàng nhưng lúc đòi nợ thì cởi trần, "khoe" hình xăm trổ, đầu cạo trọc. Lực lượng công an đã xử lý 37 đối tượng.K.Nam - C.TUẤN