Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại chợ Tân Định

Sau 17 năm lẩn trốn, với vỏ bọc của một tiểu thương, mặc dù luôn cảnh giác cao độ trước lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an, Phạm Thị Hương đã không ngờ mình bị bắt ngay trước thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đối tượng Phạm Thị Hương

Ngày 17/01/2000, tại phường Ka Long, TX Móng Cái (nay là TP Móng Cái, Quảng NInh), Công an thị xã bắt quả tang Nguyễn Thị Ngà (SN 1973), trú tại số 6/68 Đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cùng đồng bọn có hành vi vận chuyển trái phép 10.155 ống thuốc tân dược (theo giám định là chất ma túy). Cơ quan CSĐT Công an TX Móng Cái đã khởi tố và chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 2/3/2000, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1970, trú tại số 183, đường Trường Chinh, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng do Hương đã bỏ trốn sau khi gây án nên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt số 155 đối với Phạm Thị Hương về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng khác trong vụ án đã bị xét xử từ năm 2001 có mức án tù chung thân, tuy nhiên Hương - đối tượng cầm đầu trong vụ án, đã bỏ trốn gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Từ năm 2000 đến nay, các đơn vị trong lực lượng Công an thuộc 2 tỉnh Nam Định và Quảng Ninh đã xác minh, truy bắt tại nhiều tỉnh, thành nhưng không đạt kết quả. Việc Hương bỏ trốn đã gây dư luận xấu trong xã hội, tạo ra sự hoang mang và bức xúc cho người dân.

Trước tình hình đó, lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất và được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác lập chuyên án 117H nhằm huy động nhiều lực lượng phối hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Dưới sự phân công chỉ đạo của ban chuyên án, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều đợt xác minh, truy bắt tại những địa chỉ mà có khả năng Hương lẩn trốn, nhưng với mưu mô và cảnh giác cao độ của kẻ mua bán trái phép ma túy, Hương đã nhiều lần thoát thân trước vòng vây của cơ quan công an.

Đến ngày 21/01/2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định chính xác Phạm Thị Hương, hiện lấy tên Hoa, làm nghề buôn bán măng chua tại chợ Tân Định (phường Tân Định, quận 1, TP HCM), tổ công tác đặc biệt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tuấn – trưởng ban chuyên án kết hợp cùng trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM và Công an phường Tân Định, đã tiến hành bắt giữ Phạm Thị Hương trước sự ngỡ ngàng của thị, cũng như các tiểu thương chợ Tân Định – quận 1, TP HCM.

