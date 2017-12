Bí mật của 1 người đàn bà thay tên đổi họ ở Đồng Nai

30/12/2017 14:32

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát hình sự đã lần ra Thủy khi đối tượng chuẩn bị xuất viện. Phải 2 tháng sau, khi Thủy và con ổn định sức khỏe, các trinh sát mới tiếp cận đối tượng để làm việc.

“Cao chạy xa bay”...

Một cán bộ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai kể vào năm 2015 PC45 phát hiện một đường dây lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc. Từ thông tin do các bị hại cung cấp, cơ quan công an xác định một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người này là Huỳnh Thị Thu Thủy.

Trước đó, Thủy đã có chồng, nhưng sau khi sang Trung Quốc “làm ăn” một thời gian, lúc quay về Việt Nam thì Thủy ly dị chồng. Sau đó, Thủy chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác tại một phòng trọ ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Được một số đối tượng mua bán người ở Trung Quốc lôi kéo tham gia đường dây mua bán người, Thủy lừa bán nhiều phụ nữ ở Đồng Nai qua Trung Quốc để kiếm tiền.

Đầu tháng 1-2016, khi biết tin chị M. (nạn nhân bị Thủy lừa bán sang Trung Quốc) được Công an Việt Nam giải cứu đưa về nước sau thời gian bị lừa bán, bị hành hạ ở xứ người, Thủy nhanh chóng trả phòng trọ ở xã Bắc Sơn và bỏ đi nơi khác. Do đó, khi lực lượng trinh sát tìm đến phòng trọ của Thủy để mời đối tượng về cơ quan công an làm việc thì chỉ còn thấy căn phòng trống không.

Để bắt Thủy về phục vụ điều tra, các trinh sát tập trung xác minh từ nhiều nguồn tin, các mối quan hệ của Thủy để tìm nơi ở mới của đối tượng, bắt đầu từ khu nhà trọ tại xã Bắc Sơn mà Thủy thuê ở cùng bạn trai.

Sau nhiều ngày truy xét, các trinh sát nắm được thông tin Thủy và bạn trai đến tỉnh Bình Dương thuê phòng ở trọ để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Không có địa chỉ cụ thể, nhưng chừng ấy thông tin cũng giúp các trinh sát có hướng điều tra.

Theo đó, các trinh sát tiến hành rà soát nhiều khu nhà trọ ở tỉnh Bình Dương để truy tìm Thủy.

* Vị bác sĩ bất đắc dĩ

Nhiều tháng trôi qua, đến giữa năm 2016, trinh sát xác định được nơi Thủy ở trọ tại TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) nên lên kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên, khi các trinh sát tiếp cận khu phòng trọ Thủy đang thuê thì được những người ở chung dãy trọ với Thủy cho biết đối tượng mang thai sắp sinh và chuyển đi đâu không rõ. Họ cũng cho biết Thủy sắp đến ngày sinh nên rất có thể đối tượng đến một bệnh viện nào đó để sinh con.

Mất nhiều ngày rà soát tại các bệnh viện ở 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, các trinh sát nắm được thông tin tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có một phụ nữ mới sinh con có đặc điểm nhân dạng rất giống Thủy, nhưng hồ sơ nhập viện của người này lại mang tên khác…

Gần đến ngày người phụ nữ nghi là Thủy xuất viện, một “vị bác sĩ” đã bước vào phòng thăm khám và dặn dò bà mẹ mới sinh một số điều trước khi mẹ con họ về nhà. Khi “vị bác sĩ” rời khỏi phòng, các trinh sát được lệnh bám sát bà mẹ để theo dõi, chờ thời điểm thích hợp để làm việc, vì “vị bác sĩ” vừa vào thăm khám cho người mẹ mới sinh ấy chính là trinh sát vào nhận diện và xác định đây chính là Huỳnh Thị Thu Thủy - đối tượng cần truy tìm. Để tránh bị lộ thân phận nên khi nhập viện sinh con, Thủy đã thay tên đổi họ.

Khoảng 2 tháng sau, đợi đến khi tình trạng sức khỏe của Thủy và đứa trẻ đã ổn định, các trinh sát đã xuất hiện tại căn phòng trọ mới của Thủy ở tỉnh Bình Dương để làm việc với đối tượng. Sau khi lấy lời khai, củng cố đầy đủ hồ sơ ban đầu, Thủy được cơ quan công an giải quyết cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì đang nuôi con nhỏ.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Huỳnh Thị Thu Thủy nhiều lần dụ dỗ nhiều phụ nữ quen biết với chiêu "xuất ngoại làm công việc nhẹ, lương cao" để lừa bán họ qua Trung Quốc. Khi sang Trung Quốc, các bị hại bị bọn buôn người bán cho dân địa phương lấy làm vợ. Giúp sức cho Thủy có một số đối tượng ở Việt Nam và một người tên Lan ở Trung Quốc.





Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)