Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới khi về thăm vợ con

21/02/2017 13:22

Chuyên án truy bắt đối tượng truy nã (ĐTTN) đặc biệt nguy hiểm được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm TNTP Công an tỉnh Yên Bái xác lập từ tháng 10-2017. Đối tượng Đào Mạnh Cường, 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại khu 6, xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ra Quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc số 05 ngày 15-9-2016 về tội trộm cắp tài sản.

Theo các trinh sát, đối tượng Cường thường mang hung khí theo người và rất nguy hiểm, liều lĩnh. Ở địa phương, Cường được liệt vào "danh sách đen" bởi những tội danh đã gây ra trước đây. Năm 2016, Cường phạm tội cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên án 5 năm tù giam. Ra tù, "ngựa quen đường cũ", Cường không chăm chỉ lao động giúp vợ con mà tiếp tục sa vào con đường cờ bạc. Năm 2013, trong một lần đánh bạc, Cường bị Công an huyện Hạ Hòa bắt giữ và bị tòa án huyện xử 6 tháng tù. Ra tù, Cường sống lang thang, ít khi về nhà mà để vợ nuôi 2 con nhỏ.

Theo tài liệu ban đầu mà cơ quan công an nắm được, Cường cùng 1 nhóm đối tượng đã tham gia vào một đường dây trộm cắp gia súc liên tỉnh với số lượng lớn. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đi dọc các tỉnh phía Bắc, đêm tối, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, chủ trang trại để trộm cắp trâu, bò. Đã nhiều lần lực lượng công an bắt hụt hắn nên Cường rất cảnh giác, thường sống và hoạt động lưu động, không liên hệ với gia đình, người thân.

Nhiều tháng trời, Thượng tá Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Phòng Cảnh sát TNTP đã được lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái giao trực tiếp chỉ đạo tổ công tác hơn 10 đồng chí tỏa đi khắp các địa bàn Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ...lần theo dấu vết ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Đào Mạnh Cường. Ngay những ngày sau tết Đinh Dậu 2017 có nguồn tin Cường xuất hiện tại địa bàn Phú Thọ, Công an tỉnh Yên Bái đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát TNTP chỉ đạo Công an các địa phương trên tuyến và phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái truy bắt đối tượng Cường.

Đối tượng truy nã Đào Mạnh Cường khai nhận quá trình trốn truy nã tại cơ quan công an

Chập choạng tối 15-2-2017, khi vợ con Cường ra khỏi nhà, tổ công tác đã bí mật áp sát ngôi nhà nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. Đoán chắc đối tượng còn quanh đâu đó, tổ công tác tỏa ra tìm kiếm và phát hiện tại một quán nhậu trong vùng Cường đang ăn nhậu cùng một nhóm bạn. Phương án bắt giữ đối tượng được lực lượng trinh sát Cảnh sát TNTP Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái tính toán kỹ lưỡng nên việc bắt giữ Cường đã diễn ra an toàn. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở đồn công an xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ lập biên bản bắt người đang bị truy nã.

Ngay tối hôm đó, Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Yên Bái đã dẫn giải đối tượng truy nã Đào Mạnh Cường về bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Khi công việc bàn giao hoàn tất cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng ngày 16-2.

Bước đầu Cường khai nhận quá trình trộm cắp gia súc liên tỉnh và hắn nói rằng, hết tết rồi sẽ không ai để ý nữa nên tranh thủ về thăm vợ con vài ngày trước khi trốn tiếp thì bị bắt giữ.

Theo Anh Hiếu (CAND Online)