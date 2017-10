Đề cử giải Mai Vàng 2017: Nam ca sĩ nào sẽ được chọn?

Sản phẩm chất lượng vàng

Trong lúc thị trường âm nhạc đang nhộn nhịp với EDM (nhạc điện tử sôi động) hay đắm chìm trong những bản tình ca boléro quen thuộc thì Hà Anh Tuấn giới thiệu một chương trình biểu diễn mộc mạc, định dạng acoustic được phát định kỳ trên YouTube. "Những ca khúc tôi chọn thể hiện trong dự án See Sing Share (livestream trên YouTube hằng tuần trong suốt 2 năm qua) gắn liền với sở thích cá nhân, từ những bản ăn khách đình đám của nhạc Việt trước đây mà mình mê đắm. Tôi muốn người yêu nhạc cùng hát với tôi khi thưởng thức See Sing Share" - ca sĩ Hà Anh Tuấn nói về dự án "See Sing Share" đang trở thành thương hiệu riêng của anh trên thị trường âm nhạc hiện nay.

Ở đó, "tất cả những ca khúc được Hà Anh Tuấn biểu diễn và thu "sống" cùng với ban nhạc không nhạc cụ điện tử, giữ lại tất cả những yếu tố chân thật, gần gũi và tinh tế của giọng hát đầy tính "mộc" này. Điều đó rất giá trị trong thời buổi hiện nay" - nhạc sĩ Quốc An nhận định. Dự án gặt hái thành công ngoài mong đợi đến mức Hà Anh Tuấn có những buổi diễn offline (liveshow trực tiếp ngoài sân khấu) để đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu nhạc.