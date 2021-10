Một số phim khác gây chú ý trong năm 2021 gồm: "Hãy nói lời yêu" do Bùi Quốc Việt đạo diễn, "Thương con cá rô đồng" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, "11 tháng 5 ngày" do Nguyễn Đức Hiếu - Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, "Ngày mai bình yên" do NSƯT Vũ Trường Khoa - Hoàng Tích Thiện đạo diễn, "Hồ sơ cá sấu" của NSƯT - đạo diễn Mai Hiền.

Trong đó, "11 tháng 5 ngày" xoay quanh nhân vật Tuệ Nhi (Khả Ngân đóng) - một tiểu thư nhà giàu cá tính, nông nổi, hiếu thắng. Trải qua nhiều biến cố, Tuệ Nhi dần thay đổi, tự lập hơn và có tình yêu đẹp theo hành trình cuộc đời của mình. Phim có mở đầu không hấp dẫn nhưng về sau càng thu hút và nhận được nhiều lời khen ngợi.