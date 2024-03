Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Diễn viên Văn Phượng: Luôn biết ơn!



Tôi rất vui khi được mời tham gia chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng" do Báo Người Lao Động tổ chức, dịp để tôi gặp gỡ khán giả, ôn lại kỷ niệm về Mai Vàng. Tôi từng có cơ hội được nhận tượng Mai Vàng vào năm 2020 và rất trân trọng giải thưởng cũng như tình cảm khán giả dành cho mình.

Với tôi, giải thưởng là bước ngoặt, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi luôn biết ơn và có trách nhiệm hơn với từng vai diễn của mình để đáp lại tình cảm của khán giả. Tôi cũng biết ơn Giải Mai Vàng đã cho cơ hội để biết được rằng tất cả những cố gắng của mình không hoài phí, nỗ lực của mình được khán giả ghi nhận, yêu thương.

Đây là một món quà quý giá, một kỷ niệm, một động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong năm 2024.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024, đại diện Trung tâm Thương Mai Gigamall trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho Văn Phượng

Nữ diễn viên diện áo dài vàng duyên dáng

NSƯT Công Ninh: Kỷ niệm đẹp!

Tôi có cơ hội nhận tượng Mai Vàng vào năm 2000 nhờ vai Huy trong phim "Đời cát" do NSND Nguyễn Thanh Vân đạo diễn. Tôi nhớ rõ năm đó Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động tổ chức trao giải tại Khu du lịch Suối Tiên. Tôi đã rất vui mừng, bất ngờ và cảm thấy hãnh diện khi được vinh danh trên sân khấu.

Lúc đó, nhiều nghệ sĩ mơ ước được nhận giải. Một niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được xướng tên, vinh danh. Lần này, để kỷ niệm 30 năm của giải, Ban Tổ chức đã thực hiện chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng" và mời những nghệ sĩ từng đoạt giải đến tham dự để sẻ chia, ôn lại kỷ niệm với giải.

Tôi nghĩ đây là một sự vinh danh quý giá dành cho các nghệ sĩ. Tôi cũng trân trọng Ban Tổ chức, cảm ơn đã mang đến cho tôi một giải thưởng để đời, kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024, đại diện Trung tâm Thương Mai Gigamall trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho NSƯT Công Ninh

Nụ cười rạng rỡ và tự hào của NSƯT Công Ninh

Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Vui và hãnh diện!

Tôi rất vui và hãnh diện khi nhận được lời mới góp mặt trong chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng" do Báo Người Lao Động tổ chức. Tôi đã từng vinh dự nhận được tượng Mai Vàng ở các năm: 2012, 2013, 2020, 2022, 2023 trong suốt 30 năm của Giải Mai Vàng. Có thể nói, với người nghệ sĩ thì đây là cột mốc quan trọng và đáng nhớ để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì suốt những năm qua khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ. Tôi trân quý những tình cảm đó và xem đây là động lực để không ngừng cống hiến, mang đến những vai diễn hoàn hảo và ấn tượng nhất với khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Niềm tự hào khi nhắc đến Giải Mai Vàng!

Dù tôi được trao giải năm 1997 nhưng đến nay đó là giải thưởng mà tôi trân trọng nhất, bởi giải do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn. Đêm gala nghệ thuật rất hợp tình, hợp lý khi mà tiến tới kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng, chương trình đã tô đậm thêm ý nghĩa kết chặt giữa văn nghệ sĩ với bạn đọc, khán giả.

Từ số đông công chúng tham gia giao lưu ở khu dân cư cách xa trung tâm, khán giả sẽ có cơ hội để tiếp cận văn nghệ sĩ và điểm hẹn này sẽ là nơi để nghệ sĩ quảng bá sản phẩm mới trong năm, hướng đến đề cử của mùa Giải Mai Vàng lần thứ 30. Xin cảm ơn báo Người Lao Động!

Ông Lê Cao Cường - Phó Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động lên sân khấu trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho nghệ sĩ Thanh Hằng

NSƯT Minh Nhí: Hãnh diện khi đồng hành với nghệ sĩ trẻ

Tôi đoạt giải Mai Vàng năm 2001 và 2003, khi đó lễ trao giải chưa được tổ chức hoành tráng như bây giờ. Năm nay, sáng kiến có thêm gala nghệ thuật để cùng ôn lại chặng đường 30 năm một giải thưởng uy tín không chỉ của riêng TP HCM, tôi cho đó là một sân chơi thú vị.

Bởi, khán giả có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ mình yêu thích và đã từng bầu chọn họ Giải Mai Vàng, bên cạnh đó sẽ hiểu hơn về những vai diễn mới mà họ đang kỳ vọng sẽ lọt vào đề cử năm nay. Cảm ơn gala nghệ thuật vô cùng ý nghĩa!

NSƯT Minh Nhí cùng các nghệ sĩ khác nhận kỷ niệm chương, hoa

NSƯT - ca sĩ Vân Khánh: Thêm điểm hẹn lan tỏa yêu thương

Tôi là ca sĩ hát dòng nhạc dân ca, âm hưởng dân ca, nên hạng mục này rất kén khán giả. Bạn đọc năm nào cũng dành cho hạng mục này nhiều đề cử. Vui hơn khi biết đêm gala đã là một kênh thông tin để chúng tôi cùng bạn đọc ôn lại hành trình của Giải Mai Vàng tròn 30 tuổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đêm gala nữa để tạo thêm điểm hẹn lan tỏa yêu thương. Bởi, ngoài Giải Mai Vàng hàng năm, Báo Người Lao Động còn tổ chức thêm chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" rất ý nghĩa.

NSƯT - ca sĩ Vân Khánh trình diễn tại gala

NSƯT - ca sĩ Vân Khánh nhận kỷ niệm chương, hoa

NSƯT Võ Minh Lâm: Tôi là người nhà của mọi hoạt động gắn với Mai Vàng

Là một nghệ sĩ trẻ đã có 6 lần được chạm tay đến tượng Mai Vàng, tôi hạnh phúc lắm! Đêm gala là dịp tôi có cơ hội bày tỏ lòng tri ân với khán giả, bạn đọc luôn ủng hộ tôi. Đây là đêm diễn nhiều ý nghĩa nhất khi mà chúng tôi được tiếp cận gần khán giả giữa một trung tâm thương mại có đông người, trong đó còn có du khách đến với TP của chúng ta. Cảm ơn đêm gala thật nhiều cảm xúc với tôi và với những ai yêu quý Giải Mai Vàng.

NSƯT Võ Minh Lâm trình diễn tại gala

Nhóm nhạc The Bells: Quá tuyệt vời

Chúng tôi không tin rằng có ngày lại được hội tụ tại đây, ngôi nhà chung của giới văn nghệ sĩ. Khi nhận lời mời của ban tổ chức, tôi thấy bất ngờ nhưng rất hạnh phúc. The Bells từng được nhận cúp Mai Vàng như sự ghi nhận của ban tổ chức, giới chuyên môn và khán giả. Đó là món quà to lớn mà có nằm mơ The Bells cũng không nghĩ tới. Nhưng điều đó đã xảy ra và chúng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ được đền đáp.

Lần này, khi The Bells giờ chỉ còn là kỷ niệm đẹp với khán già và mỗi thành viên của nhóm vì mỗi người đều có định hướng riêng nhưng nay, cái tên The Bells lại một lần nữa được gọi tên đầy yêu thương. Chúng tôi biết ơn Ban tổ chức giải Mai Vàng đã cho chúng tôi cơ hội để ôn lại một chặng đường dài mà cái tên The Bell được yêu mến.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024, đại diện Trung tâm Thương Mai Gigamall trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho nhóm The Bells

Ca sĩ Uyên Trang: Hạnh phúc

Khi tôi bước chân vào sảnh Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt lần 2 - năm 2024" do Báo Người Lao Động tổ chức, tôi quá bất ngờ bởi mọi thứ hoành tráng và nhộn nhịp. Sự uy tín cùng với chất lượng của Báo Người Lao Động lý giải cho thành công có thể nhìn thấy trước ở mọi sự kiện, cụ thể là Giải Mai Vàng và lần này là Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt". Điều đó cho tôi niềm hãnh diện khi là một phần của Giải Mai Vàng, của gia đình Báo Người Lao Động.

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024, đại diện Trung tâm Thương Mai Gigamall trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho ca sĩ Uyên Trang

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 30 - năm 2024, đại diện Trung tâm Thương Mai Gigamall trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho diễn viên Hồng Ánh