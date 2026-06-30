Chiến tích của Paraguay được nhiều chuyên gia đánh giá là "cơn địa chấn" số một ở các vòng đấu loại trực tiếp World Cup, nối dài truyền thống về những câu chuyện cổ tích trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Julio Enciso mở tỉ số cho Paraguay ngay trong hiệp 1

Chiến thắng của Paraguay trước Đức không chỉ khiến cả thế giới bóng đá sửng sốt mà còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Sau 120 phút hòa 1-1, đại diện Nam Mỹ thắng 4-3 ở loạt luân lưu 11 m, loại đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới ngay ở lượt trận knock-out vòng 1/16.

Gustavo Gomez (15) cùng đồng đội phấn khích sau khi đánh bại tuyển Đức

Đây là thất bại đặc biệt cay đắng với Đức. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann kiểm soát khoảng 75% thời lượng bóng, tung ra 21 cú dứt điểm so với chỉ 7 của Paraguay, nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ và màn trình diễn xuất thần của thủ môn Orlando Gill.

Hai pha cản phá luân lưu của Gill trước Kai Havertz và Nick Woltemade, cùng cú đá hỏng của Jonathan Tah, đã giúp Paraguay tạo nên kỳ tích. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đức thất bại ở một loạt sút luân lưu tại World Cup.

Paraguay tạo "cơn địa chấn" tại World Cup 2026

Xét trên tương quan lực lượng, thành tích và vị thế của hai đội, đây có thể là cú sốc lớn nhất trong lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Đức bước vào giải với tư cách ứng viên vô địch, trong khi Paraguay chỉ được đánh giá là đội "cửa dưới", với tỉ lệ chiến thắng vô cùng thấp trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ. Trong lịch sử, người hâm mộ từng chứng kiến nhiều địa chấn làm thay đổi cục diện giải đấu. Năm 1994, Bulgaria loại đương kim vô địch Đức 2-1 ở tứ kết dù bị dẫn trước, chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngôi vương của "Die Mannschaft".

Yordan Letchkov vui mừng sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Đức tại tứ kết World Cup 1994

World Cup 2002, Ý khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỉ số sớm của Christian Vieri vào lưới Hàn Quốc tại vòng 1/16. Tuy nhiên, Seol Ki-hyun gỡ hòa rồi Ahn Jung-hwan ấn định tỉ số 2-1 cho đồng chủ nhà Hàn Quốc bằng bàn thắng vàng trong hiệp phụ. Chiến thắng 2-1 giúp Hàn Quốc tiếp tục hành trình kỳ diệu và cán đích ở vị trí thứ tư - thành tích tốt nhất của đội tuyển này trong lịch sử tham dự World Cup.

Seol Ki-hyun và Hàn Quốc đánh bại tuyển Ý năm 2002

Kỳ World Cup 2014 tổ chức ở Nam Mỹ, tuyển Đức khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi vùi dập chủ nhà Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014, tạo nên một trong những thất bại đau đớn nhất lịch sử bóng đá xứ Samba ngay trên sân nhà.

Có tới năm cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Đức, trong khi Oscar chỉ kịp ghi bàn danh dự cho Brazil ở phút 90, khép lại một trận thua ê chề khiến HLV Luiz Felipe Scolari phải thốt lên rằng đó là "ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Đức sau đó tiến thẳng đến chức vô địch, giành chiếc cúp vàng thế giới thứ tư trong lịch sử.

David Luiz và đồng đội đổ gục vì thất vọng sau trận thua thảm hại 1-7

Còn tại World Cup 2022, Morocco viết nên trang sử mới khi loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu, rồi tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha để trở thành đội châu Phi đầu tiên giành vé vào bán kết. "Những chú sư tử Atlas" đã khuất phục Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo với chiến thắng 1-0 ở tứ kết, dù phải chơi với 10 người trong những phút cuối trận. Chiến thắng lịch sử này giúp Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết một kỳ World Cup.

Ronaldo ôm mặt khóc khi Bồ Đào Nha thúc thủ dưới tay Morocco

Tuy nhiên, chiến thắng của Paraguay trước Đức ở World Cup 2026 được đánh giá cao hơn bởi diễn ra ở vòng đấu loại trực tiếp, trước một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch và là đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất lịch sử World Cup. Paraguay không chỉ phòng ngự quả cảm mà còn thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định, điều mà rất ít đội bóng bị đánh giá thấp hơn có thể làm được.

Tuyển Đức thua tức tưởi sau loạt sút luân lưu

HLV Gustavo Alfaro gọi đây là "chiến thắng phi thường", nhấn mạnh các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra để vô hiệu hóa sức mạnh của Đức. Trong khi đó, thủ môn Orlando Gill tiết lộ toàn đội đã nghiên cứu kỹ từng cầu thủ Đức trước loạt đá luân lưu và sự chuẩn bị ấy đã mang lại thành quả xứng đáng.

Người dân Paraguay ăn mừng thâu đêm trên đường phố thủ đô Asuncion

Paraguay sẽ tiếp tục hành trình ở vòng 1/8 với đối thủ là đội thắng trong cặp Pháp - Thụy Điển. Dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn, chiến thắng trước Đức đã bảo đảm cho họ một vị trí trang trọng trong lịch sử World Cup, bên cạnh những địa chấn kinh điển mà người hâm mộ sẽ còn nhắc đến trong nhiều năm tới.