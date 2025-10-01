Công an vào cuộc vụ bắt cóc ở xã Bom Bo
11 giờ 30 01/10/2025

Công an vào cuộc vụ bắt cóc ở xã Bom Bo

Đê sông Vinh bị vỡ đoạn dài 6 m, hàng trăm người căng mình ứng cứu; Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Podcast cùng chuyên mục

Xem theo ngày
Danh tính người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

Danh tính người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

07:12
Khai mạc kỳ họp HĐND có khối lượng công việc lớn nhất sau sáp nhập

Khai mạc kỳ họp HĐND có khối lượng công việc lớn nhất sau sáp nhập

08:23
Lời kể thẳng thắn của nhân viên về nữ hiệu phó bị cho là "ngăn học sinh đi cấp cứu"

Lời kể thẳng thắn của nhân viên về nữ hiệu phó bị cho là "ngăn học sinh đi cấp cứu"

08:25
Hoa hậu, MC sa lưới trong đường dây mua - bán dâm ở TP HCM

Hoa hậu, MC sa lưới trong đường dây mua - bán dâm ở TP HCM

06:47
Động lực nào cho tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3% đến 8,5%?

Động lực nào cho tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3% đến 8,5%?

06:49
Bất ngờ mục đích sử dụng "con tàu ma" ở Côn Đảo

Bất ngờ mục đích sử dụng "con tàu ma" ở Côn Đảo

06:07
Vụ máy hỏng vẫn kê 255 ca tán sỏi: Bệnh nhân kể lại quá trình chữa bệnh

Vụ máy hỏng vẫn kê 255 ca tán sỏi: Bệnh nhân kể lại quá trình chữa bệnh

06:54
Diễn biến bất ngờ vụ thanh niên đánh thai phụ rồi nói "Biết tao là ai không?"

Diễn biến bất ngờ vụ thanh niên đánh thai phụ rồi nói "Biết tao là ai không?"

06:52
Bé gái 8 tuổi bị sát hại do mâu thuẫn với anh họ

Bé gái 8 tuổi bị sát hại do mâu thuẫn với anh họ

08:16
Diễn biến mới vụ anh rể phá vườn cây để "đòi quan hệ với em vợ"

Diễn biến mới vụ anh rể phá vườn cây để "đòi quan hệ với em vợ"

09:18
Lời khai của “tổng tài” vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

Lời khai của “tổng tài” vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung

06:37
Việt Nam sẽ quản lý tài sản số như thế nào?

Việt Nam sẽ quản lý tài sản số như thế nào?

06:26
Xem thêm

Giới trẻ

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi
Giới trẻ

The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

The Coffee House bị tố “đuổi khéo” khách ngồi lâu bằng cách bịt ổ điện. Mạng xã hội dậy sóng với loạt tranh cãi xoay quanh động thái này.

Nghe podcast 05:59
Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

Nghệ sĩ Thanh Bùi: Dạy con phát triển toàn diện

06:47
Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm”, vì sao?

Người trẻ có xu hướng "cà phê qua đêm”, vì sao?

00:00
Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?

Vụ học viên cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng bỏ trốn: Người trong cuộc nói gì?

03:04
Xem thêm

Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Xem thêm

Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính
Cầu vồng hạnh phúc

Tự hào khi là vợ người lính

(NLĐO) - Để người lính giữ vững tay súng nơi tiền tuyến thì trước hết, hậu phương của họ phải thật vững chắc.

Nghe podcast 13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

12:19
Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

Lộ Lộ: Yêu thương người, biết ơn đời

26:10
Xem thêm

Sau giờ làm

Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc
Sau giờ làm

Lý giải chuyện lạ: Miền Tây liên tục "nổ" độc đắc

(NLĐO) - Thông tin người dân tại miền Tây Nam Bộ liên tục trúng độc đắc gây xôn xao dư luận, ngành xổ số đã lên tiếng lý giải.

Nghe podcast 09:12
Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc: Nỗi lo bữa ăn học đường

Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc: Nỗi lo bữa ăn học đường

05:30
Người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh buồn bã vì bị cướp điện thoại rồi qua đời

Người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh buồn bã vì bị cướp điện thoại rồi qua đời

05:44
MV mới của Ưng Hoàng Phúc bị nghi “cài cắm” quảng cáo cá độ, dư luận dậy sóng

MV mới của Ưng Hoàng Phúc bị nghi “cài cắm” quảng cáo cá độ, dư luận dậy sóng

04:17
Xem thêm

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Phân bón Đầu Trâu - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm Phân bón Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024.

Nghe podcast 03:40
Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?

Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?

07:48
Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

05:03
Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6

Khai mạc giải chạy quốc tế lớn nhất Việt Nam mùa thứ 6

02:11
Xem thêm

Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Xem thêm

Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

Nghe podcast 06:27
Xem thêm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CHÍNH

127 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TPHCM

Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376

Fax: 028-3930.4707

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động.

Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).