Đắk Lắk: Án mạng kinh hoàng, thủ phạm nghi là người con
11 giờ 30 02/11/2025

Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, nước sông dâng trở lại; Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày; Tổng thống Mỹ ra chỉ thị đặc biệt nhắm vào Nigeria;…

Trương Ngọc Ánh từng “dính” nợ ra sao trước khi bị bắt?

07:44
Công bố thêm tình tiết quan trọng vụ thảm án Đồng Nai

07:22
45 giây sinh tử cứu cháu bé giữa dòng lũ

08:12
Thực hư sinh viên tự tử ở Trường ĐH Nam Cần Thơ

08:38
Tình tiết bất ngờ ở phiên tòa xét xử tranh chấp thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến

08:25
Hai thanh niên hành hung nam bảo vệ trên metro vì nhắc nhở cháu bé đi cùng

08:00
Rõ hiện tượng nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá đang lan truyền trên mạng xã hội

08:10
Phạt 19 triệu đồng đối với nữ tài xế ô tô vượt đèn đỏ

07:18
Thêm thông tin "lạnh người" vụ cầm dao đâm 7 người trong bệnh viện

06:46
Chứng khoán "bốc hơi": Tiền nên đổ vào đâu?

07:10
Ngỡ ngàng cách thức vận chuyển 500 kg vàng lậu vào Việt Nam

07:34
"Biến rác thải thành năng lượng sạch - Giải pháp cho phát triển bền vững": Nhiều hiến kế hay

08:44
Giới trẻ

Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức
Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức

Nhiều người chọn đi xa để khẳng định giá trị cá nhân, còn Trần Giang lại khao khát đi muôn phương để hiểu rõ hơn nơi mình thuộc về và bồi đắp tinh thần phụng sự

Nghe podcast 03:51
Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển

04:04
Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

00:00
The Coffee House bị tố "đuổi khách" ngồi lâu, ổ điện bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi

05:59
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Cầu vồng hạnh phúc

Bữa cơm muộn
Bữa cơm muộn

(NLĐO) - Bữa cơm tối của gia đình tôi không chỉ là bữa ăn mà là khoảnh khắc sum vầy, là nơi cha mẹ rủ rỉ tâm tình...

Nghe podcast 02:26
Tự hào khi là vợ người lính

13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

12:19
Sau giờ làm

Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình
Toàn cảnh vụ lùm xùm dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình

(NLĐO) - Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Nghe podcast 09:05
Nụ cười khó hiểu của doanh nhân “triệu fan” Hoàng Hường khi bị bắt

09:23
Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc: Nỗi lo bữa ăn học đường

05:30
Người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh buồn bã vì bị cướp điện thoại rồi qua đời

05:44
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point
Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point

Chỉ với 1 điểm thưởng U-Point, khách hàng có thể nhận “flash deal” từ các thương hiệu nổi tiếng, chia sẻ cùng người thân những đặc quyền ý nghĩa.

Nghe podcast 05:48
Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up

04:29
Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

06:30
Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

05:33
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

Nghe podcast 06:27
