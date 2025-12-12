Người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải khai gì?
11 giờ 30 12/12/2025

Người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải khai gì?

Cựu bí thư phường thuê khu đất công với giá chỉ 500.000 đồng/năm; Mỹ và EU bất đồng về 300 tỉ USD của Nga bị đóng băng

Bộ Công an chỉ đạo nóng vụ giết người có tính chất man rợ ở Lạng Sơn

07:18
TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Trung Khoa sáng 31-12

08:51
Xe chở cô dâu chú rể gặp nạn trên cao tốc, 4 người chết

07:25
Người sáng lập dự án “Nuôi em” đóng băng tài khoản

07:18
Bắt giữ nam diễn viên trộm túi xách của hoa hậu Mexico ở Đà Lạt

08:42
Bất ngờ “nguồn cơn” 1 cán bộ Mặt trận xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt 500 triệu đồng

06:51
Cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo: 2 cô gái nhảy lầu giờ ra sao?

06:52
Tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc gần 1 tháng

06:50
Chủ nhân của vé số trúng độc đắc 56 tỉ là ai?

06:56
Vì sao giun đất trồi lên la liệt ở Quảng Trị?

06:51
Giá vàng lập kỷ lục mới

08:49
Lạng Sơn: Cảnh sát phong tỏa lối vào khu vực Trạm Quản lý thị trường số 4

08:09
Giới trẻ

Khi trái tim biết cho đi...
Khi trái tim biết cho đi...

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn đăng ký hiến tạng. Họ muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và góp sức làm nên những điều đẹp đẽ, có ích cho đời.

Nghe podcast 03:44
Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức

03:51
Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển

04:04
Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

00:00
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Cầu vồng hạnh phúc

Bữa cơm muộn
Bữa cơm muộn

(NLĐO) - Bữa cơm tối của gia đình tôi không chỉ là bữa ăn mà là khoảnh khắc sum vầy, là nơi cha mẹ rủ rỉ tâm tình...

Nghe podcast 02:26
Audio: Thuê chồng, thuê người yêu... - muôn vẻ "nền kinh tế cô đơn"

00:00
Tự hào khi là vợ người lính

13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Sau giờ làm

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó
Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023, TP HCM rất cần sửa đổi, bổ sung để có khung pháp lý vượt trội.

Nghe podcast 06:04
Thông tin vụ Đoàn Văn Sáng giết người ở Lạng Sơn gây rúng động cả nước

03:05
Màn “phù phép” của vợ chồng Mailisa biến mỹ phẩm Quảng Châu thành hàng cao cấp

05:51
Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

03:56
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point
Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point

Chỉ với 1 điểm thưởng U-Point, khách hàng có thể nhận “flash deal” từ các thương hiệu nổi tiếng, chia sẻ cùng người thân những đặc quyền ý nghĩa.

Nghe podcast 05:48
Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up

04:29
Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

06:30
Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

05:33
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

Nghe podcast 06:27
