Nguyên nhân người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội
Gần 14.000 hộp patê "ra lò" từ thịt heo bệnh; Ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TPHCM… là những tin tức hôm nay đáng chú ý
Thuê chồng, thuê người yêu: Khi nỗi cô đơn được “định giá”?
Từ Latvia, Hàn Quốc đến Việt Nam, dịch vụ thuê chồng, thuê bạn đồng hành đang bùng nổ, nơi cảm giác trống trải được khỏa lấp bằng... tiền.
NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.
Audio: Thuê chồng, thuê người yêu... - muôn vẻ "nền kinh tế cô đơn"
(NLĐO) - Dịch vụ thuê chồng, bạn đồng hành đang bùng nổ toàn cầu, đặc biệt tại Latvia và Hàn Quốc, thậm chí cả Việt Nam, chủ yếu nhằm giảm áp lực về sự cô đơn.
297 tỉ đồng chảy về túi ai trong thương vụ đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn?
Thương vụ “sang tay” khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn không chỉ gây chú ý bởi giá trị khủng, mà còn bởi đường đi của dòng tiền.
Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.