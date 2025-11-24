Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó
Podcast 24/11/2025

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023, TP HCM rất cần sửa đổi, bổ sung để có khung pháp lý vượt trội.

Podcast cùng chuyên mục

Xem theo ngày
Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Cần cơ chế, chính sách đột phá

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Cần cơ chế, chính sách đột phá

04:19
Xôn xao vụ hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên trong tiệc 20-11

Xôn xao vụ hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên trong tiệc 20-11

05:59
Kẻ đâm thai phụ ở Cần Thơ khai gì khiến dư luận phẫn nộ?

Kẻ đâm thai phụ ở Cần Thơ khai gì khiến dư luận phẫn nộ?

07:03
Thực hư thông tin lan truyền “nhà trú lũ 3 tầng sập, chết hàng loạt ở Đắk Lắk”

Thực hư thông tin lan truyền “nhà trú lũ 3 tầng sập, chết hàng loạt ở Đắk Lắk”

06:18
Lộ diện người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Lộ diện người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

06:49
Chuẩn bị phương án ứng cứu mưa - lũ đặc biệt tại Đắk Lắk

Chuẩn bị phương án ứng cứu mưa - lũ đặc biệt tại Đắk Lắk

06:28
Xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vụ án "lừa dối khách hàng"

Xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vụ án "lừa dối khách hàng"

08:32
Ngỡ ngàng với số tiền Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt

Ngỡ ngàng với số tiền Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt

07:49
Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng

06:46
Người phụ nữ trúng giải đặc biệt 10 tỉ đồng ở tỉnh nào?

Người phụ nữ trúng giải đặc biệt 10 tỉ đồng ở tỉnh nào?

08:10
Nội dung bức thư người đàn ông 72 tuổi ở phường Sài Gòn gửi đến công an

Nội dung bức thư người đàn ông 72 tuổi ở phường Sài Gòn gửi đến công an

07:10
Bất ngờ phát hiện bộ hài cốt bí ẩn

Bất ngờ phát hiện bộ hài cốt bí ẩn

08:20
Xem thêm

11 giờ 30

Kẻ đâm thai phụ ở Cần Thơ khai gì khiến dư luận phẫn nộ?
11 giờ 30

Kẻ đâm thai phụ ở Cần Thơ khai gì khiến dư luận phẫn nộ?

Số người chết và mất tích vì mưa lũ tiếp tục tăng; Những ngày chưa từng có của chợ đầu mối rau lớn nhất TPHCM… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Nghe podcast 07:03
Xôn xao vụ hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên trong tiệc 20-11

Xôn xao vụ hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên trong tiệc 20-11

05:59
Thực hư thông tin lan truyền “nhà trú lũ 3 tầng sập, chết hàng loạt ở Đắk Lắk”

Thực hư thông tin lan truyền “nhà trú lũ 3 tầng sập, chết hàng loạt ở Đắk Lắk”

06:18
Lộ diện người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Lộ diện người phụ nữ Việt đưa súng cho phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

06:49
Xem thêm

Giới trẻ

Khi trái tim biết cho đi...
Giới trẻ

Khi trái tim biết cho đi...

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn đăng ký hiến tạng. Họ muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và góp sức làm nên những điều đẹp đẽ, có ích cho đời.

Nghe podcast 03:44
Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức

Từ chàng trai ở ấp nghèo đến sứ giả lan tỏa tri thức

03:51
Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển

Bạn trẻ làm tủ sách miễn phí cho bệnh nhân, thả rùa con về biển

04:04
Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

Audio: “Năm thế giới số 1” - cơn sốt mới trên mạng xã hội

00:00
Xem thêm

Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng
Bàn tròn phái đẹp

NSND Lệ Thủy: Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với Giải Mai Vàng

Trong những ngày đầu năm mới 2023, cũng là thời điểm Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 cận kề, chúng tôi có dịp ghé thăm NSND Lệ Thủy và được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ bà.

Nghe podcast 08:17
Thời gian chất lượng cho con

Thời gian chất lượng cho con

13:09
Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

Phụ nữ hiện đại cân bằng cuộc sống thế nào để hạnh phúc?

12:44
Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Thượng viện Mỹ chưa thông qua kế hoạch rút quân khỏi Iraq

00:00
Xem thêm

Cầu vồng hạnh phúc

Bữa cơm muộn
Cầu vồng hạnh phúc

Bữa cơm muộn

(NLĐO) - Bữa cơm tối của gia đình tôi không chỉ là bữa ăn mà là khoảnh khắc sum vầy, là nơi cha mẹ rủ rỉ tâm tình...

Nghe podcast 02:26
Tự hào khi là vợ người lính

Tự hào khi là vợ người lính

13:29
Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

Từ làng SOS trở thành thủ lĩnh trẻ tương lai

14:58
Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

Trúc Ly - Vết sẹo tạo nên nhành hoa

12:19
Xem thêm

Sau giờ làm

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó
Sau giờ làm

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023, TP HCM rất cần sửa đổi, bổ sung để có khung pháp lý vượt trội.

Nghe podcast 06:04
Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Cần cơ chế, chính sách đột phá

Tạo sức bật để TP HCM bứt phá: Cần cơ chế, chính sách đột phá

04:19
Mailisa bị kiểm tra trên diện rộng, điều gì đang diễn ra sau ánh hào quang?

Mailisa bị kiểm tra trên diện rộng, điều gì đang diễn ra sau ánh hào quang?

06:25
Tư duy mới, động lực mới

Tư duy mới, động lực mới

04:30
Xem thêm

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point
Doanh nghiệp tự giới thiệu

Khách hàng Techcombank có thêm nhiều ưu đãi chỉ từ 1 điểm tích lũy U-Point

Chỉ với 1 điểm thưởng U-Point, khách hàng có thể nhận “flash deal” từ các thương hiệu nổi tiếng, chia sẻ cùng người thân những đặc quyền ý nghĩa.

Nghe podcast 05:48
Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up

Techcombank & Cenvi tài trợ miễn phí gói thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi, start up

04:29
Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

Ngành ngân hàng trong làn sóng "sinh lời tự động", đâu là sản phẩm tối ưu cho khách hàng?

06:30
Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

Techcombank tiếp tục được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm thứ 6 liên tiếp

05:33
Xem thêm

Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả
Sức khỏe của bạn

Kẹo rau Kera bị bóc trần: Hoa hậu Thùy Tiên bán niềm tin, người tiêu dùng lãnh hậu quả

Từng được tung hô với danh xưng "hoa hậu quốc dân", Nguyễn Thúc Thùy Tiên giờ đây đối mặt với vòng lao lý vì quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng.

Nghe podcast 05:50
Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

Thực phẩm chức năng giả và “chữ ký tội ác"

07:32
PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

PHẦN 2: Những loại thuốc nên chuẩn bị cho trẻ trong ngày Tết

05:48
Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

Cách phòng tránh bệnh cho trẻ vào dịp Tết

05:35
Xem thêm

Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc
Sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui

Khơi dậy khát vọng Việt Nam qua âm nhạc

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dù tuổi đã cao song là người gửi tác phẩm sớm nhất tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc sáng tác như một góc nhìn đầy kiêu hãnh về chặng đường vẻ vang 50 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM.

Nghe podcast 06:27
Xem thêm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CHÍNH

127 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TPHCM

Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376

Fax: 028-3930.4707

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động.

Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).